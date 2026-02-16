Раскрыты соперники сборной России по мартовским матчам

Стало известно, с кем сыграет сборная России в марте.
Сообщалось, что соперниками команды Валерия Карпина станут сборные из топ-100 рейтинга ФИФА.
27 марта россияне примут Мали (54-е место в рейтинге ФИФА) в Краснодаре, а 31 марта – встретятся с Гватемалой (94-е место) в Санкт-Петербурге.
- Сборная почти 4 года отстранена от международных турниров и проводит только товарищеские встречи.
- В 2025 году Россия сыграла с Гренадой (5:0), Замбией (5:0), Нигерией (1:1), Беларусью (4:1), Иорданией (0:0), Катаром (4:1), Ираном (2:1), Боливией (3:0), Перу (1:1) и Чили (0:2).
Источник: «Mash на спорте»