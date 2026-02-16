Раскрыты соперники сборной России по мартовским матчам

Стало известно, с кем сыграет сборная России в марте.

Сообщалось, что соперниками команды Валерия Карпина станут сборные из топ-100 рейтинга ФИФА.

27 марта россияне примут Мали (54-е место в рейтинге ФИФА) в Краснодаре, а 31 марта – встретятся с Гватемалой (94-е место) в Санкт-Петербурге.