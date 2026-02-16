Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ Зимний кубок РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Защитник «Краснодара» включил РПЛ в топ-6 чемпионатов в мире

Защитник «Краснодара» включил РПЛ в топ-6 чемпионатов в мире

Сегодня, 10:46
1

Защитник «Краснодара» Витор Тормена оценил уровень РПЛ.

– Ты играешь в России несколько лет. Этот чемпионат сильнее, чем португальский?

– В обоих чемпионатах высокий уровень, оба сильны. Российская лига точно не отстает. Здесь идет такая же борьба за каждый мяч, больше фокус на физике. К тому же зимой поля некоторых команд находятся в очень плохом состоянии, что заставляет игроков чаще и жестче фолить. Тяжело сказать, где лучше, где хуже. Это сильные лиги, в России тоже очень сложно играть.

– Видел ли ты, как игрок ЦСКА Мойзес защищал уровень чемпионата России? Приходилось ли делать подобное?

– Нет, это прошло мимо меня. Но, без сомнения, уровень российского чемпионата выше, чем полагают многие люди. К сожалению, он не транслируется ведущими каналами, и за пределами России тяжело увидеть, какой тут на самом деле футбол. Здесь много футболистов из разных сборных самого высокого уровня, что делает этот турнир более конкурентным. Для меня российский чемпионат входит в топ‑6 в мире.

  • 30-летний Тормена выступает за «Краснодар» с августа 2023 года.
  • Срок его контракта с российским клубом рассчитан до середины 2029-го.

Еще по теме:
Махачкалинское «Динамо» не отпустит защитника в «Краснодар» 1
Тарханов назвал самый сильный трансфер межсезонья в РПЛ – его сделал «Зенит» 5
«Сочи» ради Шамара и Фуртадо пытается избавиться от двух игроков, но они не хотят уходить 1
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Краснодар Тормена Витор
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Просто-333
1771229052
В 30 лет и не такое скажешь ..
Ответить
Главные новости
Пономарев раскритиковал футболиста «Зенита»: «Как он может что-то требовать?»
15:27
Хайкин ответил, как «Буде-Глимт» может пройти «Интер» в Лиге чемпионов
14:48
Назван фаворит на подписание спартаковца Хлусевича
14:17
Футболист из Крыма погиб в зоне СВО
13:58
3
Быстров – о Сперцяне и Кордобе: «Какой смысл уходить в европейское говно?»
13:51
7
«Локомотив» не договорился о зарплате с вингером «Крыльев»
13:37
1
Орлов: «Щeлочку я нашeл однажды — она стала легендарной»
13:08
4
3 клуба РПЛ поборются за защитника «Спартака»
12:41
4
Слуцкий назвал минимальную сумму, которую согласен получать за 1 съемочный день или лекцию
12:20
1
РФС вернется к вопросу о переходе в Азию
12:11
30
Все новости
Все новости
Мостовой уничижительно высказался о соперниках сборной России
14:54
Фото«Пари НН» отправил вингера в грузинский клуб
13:28
1
Погребняк сказал, что нужно сделать «Спартаку» для борьбы с лидерами РПЛ
13:19
1
Орлов: «Щeлочку я нашeл однажды — она стала легендарной»
13:08
4
Глушаков объяснил, почему у ЦСКА зимой возросли шансы на чемпионство
12:58
1
Митрюшкин сказал, пытался ли «Спартак» вернуть его
12:50
1
3 клуба РПЛ поборются за защитника «Спартака»
12:41
4
Орлов не включил Мостового в число лидеров «Зенита»
12:29
4
Слуцкий назвал минимальную сумму, которую согласен получать за 1 съемочный день или лекцию
12:20
1
Капитан «Балтики» двумя словами описал Талалаева
12:10
3
«Побаиваются, на себе прочувствовал»: Митрюшкин рассказал, как в Европе относятся к русским
11:45
1
ФотоДзюба уверенно лидирует в топ-5 лиг Европы по одному показателю
11:32
7
Получающий норвежское гражданство Хайкин рассказал о своем отношении к России
11:31
7
Экс-игрок «Зенита» объяснил хорошую форму Вендела: «Он стремится уехать»
11:23
1
Глушаков поделился ожиданиями от работы Карседо в «Спартаке»
11:11
Митрюшкин рассказал, как Дзюба однажды взял его перчатки в «Спартаке»
10:59
1
Защитник «Краснодара» включил РПЛ в топ-6 чемпионатов в мире
10:46
1
Тумилович назвал большую ошибку «Динамо»
10:27
3
Семин высказался о трансферной активности ЦСКА
10:14
1
Фассон отклонил два предложения «Локомотива» о продлении контракта
09:42
Ветеран «Зенита» предсказал, что будет с Соболевым в клубе
09:26
10
Артига рассказал, когда Даку вернется в состав «Рубина» после травмы
09:14
Экс-игрок «Зенита» заявил о бессмысленности трат клуба в отсутствие еврокубков
09:01
17
Аршавин оценил ситуацию в «Ростове», у которого нет трансферов
08:49
Определен лучший комментатор «Матч ТВ»
07:47
28
Гончаренко выбрал лучший город России – это не Москва
01:50
11
В Бразилии появился еще один претендент на Фассона из «Локомотива»
01:27
«Балтика» не хочет тратить 350 миллионов рублей на игрока «Крыльев Советов»
01:11
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 