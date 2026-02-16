Мостовой дал прогноз на карьеру Дурана в «Зените»

Александр Мостовой высказался о перспективах форварда Джона Дурана в «Зените».

Колумбийца арендовали за 2,7 млн евро с необязательной опцией выкупа.

Первую половину сезона нападающий провел в «Фенербахче»: 21 матч, 5 голов, 3 ассиста.

В составе «Аль-Насра» Дуран забил 12 мячей в 18 играх. Саудовцы год назад заплатили за него 77 млн евро.

«Если Жерсон приехал в «Зенит» играть на позицию, на которой уже есть много футболистов и большая конкуренция, понятно, что будет непросто.

Жерсон – неплохой футболист, он наверняка хотел играть, а это не получалось. Джон Дуран – нападающий, а у «Зенита» как раз ушли Гонду и Кассьерра.

Есть проблемы впереди. Этот парень должен заиграть. Тем более он приезжает в бразильскую семью, хотя колумбиец (смеeтся).

А как футболист? Посмотрим. Не зря же «Зенит» такие деньги заплатил», – заявил Мостовой.