Мостовой дал прогноз на карьеру Дурана в «Зените»

Вчера, 16:00
6

Александр Мостовой высказался о перспективах форварда Джона Дурана в «Зените».

  • Колумбийца арендовали за 2,7 млн евро с необязательной опцией выкупа.
  • Первую половину сезона нападающий провел в «Фенербахче»: 21 матч, 5 голов, 3 ассиста.
  • В составе «Аль-Насра» Дуран забил 12 мячей в 18 играх. Саудовцы год назад заплатили за него 77 млн евро.

«Если Жерсон приехал в «Зенит» играть на позицию, на которой уже есть много футболистов и большая конкуренция, понятно, что будет непросто.

Жерсон – неплохой футболист, он наверняка хотел играть, а это не получалось. Джон Дуран – нападающий, а у «Зенита» как раз ушли Гонду и Кассьерра.

Есть проблемы впереди. Этот парень должен заиграть. Тем более он приезжает в бразильскую семью, хотя колумбиец (смеeтся).

А как футболист? Посмотрим. Не зря же «Зенит» такие деньги заплатил», – заявил Мостовой.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Дуран Джон Мостовой Александр
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Дубина
1771247207
Семья!! хха)) Цыгане!!
Ответить
рылы
1771247659
"Не зря же «Зенит» такие деньги заплатил»" какие деньги? 2,7 ляма аренды на 12 игр, из которых он, скорее всего, пропустит половину из-за карточек. зарплату, агентские, подъёмные платить не надо. пассажир у нас явно временный. дело даже не в выкупе, это потянуть можно, лямов за 30 забрать - а в саудовской зарплате, от которой он явно не станет отказываться. 20 лямов в год, и контракт до 2030. тут уже даже газпром пас. все бразильцы устроят бунт имени денисова и потребуют увеличить им зарплаты. это никому не надо.
Ответить
Garrincha58
1771250519
А как футболист? Посмотрим. Не зря же «Зенит» такие деньги заплатил». Мостовой Зенит много за кого платит, а толку нет. Вот и эти зимние трансферы будут очередной пустышкой
Ответить
Fju-2
1771251533
Думаю Дюран Дюран способен подменить Ерохина на первых минутах матчей.
Ответить
