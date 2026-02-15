Мостовой попросил поставить ему памятник

Экс-игрок «Сельты» Александр Мостовой был бы не против памятника себе возле «Балаидоса», стадиона в Виго.

– Памятник в Виго? Затихла тема. Сейчас там реконструируют последнюю трибуну, достроят ее – потом, может быть, опять поднимут тему. Вернутся с предложением – рассмотрим, не вернутся – ничего страшного.

– Вы сами этого ждете?

– Не особо, потому что ко всему в жизни стараюсь относиться спокойно. Тем более я всегда говорил, что, например, Яго Аспас по величию больше значит для клуба. Он сам испанец, воспитанник, провел там гораздо больше времени.

Хорошая идея: сделать памятник Аспасу и мне вместе! Сейчас же модно называть трибуны чьими-то именами. Вариантов много. 100 процентов что-то будет.

– Вас туда не приглашали?

– В том году было 100-летие клуба. Звали, ждали. Но я не смог поехать. Надеюсь, что когда-нибудь вернусь. Все равно когда-то жизнь наладится.