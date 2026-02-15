Введите ваш ник на сайте
Мостовой попросил поставить ему памятник

Сегодня, 01:08
21

Экс-игрок «Сельты» Александр Мостовой был бы не против памятника себе возле «Балаидоса», стадиона в Виго.

– Памятник в Виго? Затихла тема. Сейчас там реконструируют последнюю трибуну, достроят ее – потом, может быть, опять поднимут тему. Вернутся с предложением – рассмотрим, не вернутся – ничего страшного.

– Вы сами этого ждете?

– Не особо, потому что ко всему в жизни стараюсь относиться спокойно. Тем более я всегда говорил, что, например, Яго Аспас по величию больше значит для клуба. Он сам испанец, воспитанник, провел там гораздо больше времени.

Хорошая идея: сделать памятник Аспасу и мне вместе! Сейчас же модно называть трибуны чьими-то именами. Вариантов много. 100 процентов что-то будет.

– Вас туда не приглашали?

– В том году было 100-летие клуба. Звали, ждали. Но я не смог поехать. Надеюсь, что когда-нибудь вернусь. Все равно когда-то жизнь наладится.

  • Мостовой был в «Сельте» в 1996-2004 годах.
  • Он провел за команду 290 матчей, забил 72 гола, сделал 55 ассистов.
  • Аспас провел за «Сельту» 555 встреч, забил 218 голов, сделал 89 ассистов. У него контракт до лета.

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Сельта Мостовой Александр
neim
1771107280
Да ещё поди нерукотворный ? ))).
Ответить
Безлимит
1771108529
Да уж..Тогда памятник Аспасу и Мостовому.Как Минину и Пожарскому.Гы гы
Ответить
Безлимит
1771113003
Я памятник себе воздвиг нерукотворный, К нему не зарастет народная тропа, Примечательны последние строфы великого поэта---- И долго буду тем любезен я народу, Что чувства добрые я лирой пробуждал, Что в мой жестокий век восславил я Свободу Про Свободу Александр Сергеевич потомкам говорил. Ну айболидам не понять.
Ответить
Безлимит
1771113281
Ну как бы Мостовой и не просил.
Ответить
Пингвины Антарктиды/Форпо
1771114242
много контента с мостовым, что он ницше ? ❝ Все мы угодили в, как я его называю, «капкан жизни». Мы на генном уровне уверены, что всё может измениться. Что, если уехать в другой город, ты встретишь людей, которые станут тебе друзьями, ты влюбишься и жизнь обретёт смысл. Смысл, мать его! Катарсис, что бы это, *****, не значило. Пустые слова, на которых держится весь этот ***ец. Да нет никакого смысла, до самой смерти и катарсиса. Нет, нет. Ничто никогда не кончается. ❞ Раст Коул Настоящий детектив (True Detective)
Ответить
Пингвины Антарктиды/Форпо
1771115579
досадно что новый тренер уругвая эль пистолеро отчислил, он бы точно джанни укусил на мундиале
Ответить
