Мостовой попросил поставить ему памятник

Экс-игрок «Сельты» Александр Мостовой был бы не против памятника себе возле «Балаидоса», стадиона в Виго.
– Памятник в Виго? Затихла тема. Сейчас там реконструируют последнюю трибуну, достроят ее – потом, может быть, опять поднимут тему. Вернутся с предложением – рассмотрим, не вернутся – ничего страшного.
– Вы сами этого ждете?
– Не особо, потому что ко всему в жизни стараюсь относиться спокойно. Тем более я всегда говорил, что, например, Яго Аспас по величию больше значит для клуба. Он сам испанец, воспитанник, провел там гораздо больше времени.
Хорошая идея: сделать памятник Аспасу и мне вместе! Сейчас же модно называть трибуны чьими-то именами. Вариантов много. 100 процентов что-то будет.
– Вас туда не приглашали?
– В том году было 100-летие клуба. Звали, ждали. Но я не смог поехать. Надеюсь, что когда-нибудь вернусь. Все равно когда-то жизнь наладится.
- Мостовой был в «Сельте» в 1996-2004 годах.
- Он провел за команду 290 матчей, забил 72 гола, сделал 55 ассистов.
- Аспас провел за «Сельту» 555 встреч, забил 218 голов, сделал 89 ассистов. У него контракт до лета.