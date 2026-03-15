МЛС. Гол Миранчука помог «Атланте Юнайтед» одержать первую победу в сезоне

«Атланта Юнайтед» дома обыграла «Филадельфию Юнион» в матче регулярного чемпионата МЛС со счетом 3:1.
Третий мяч у хозяев на 68-й минуте забил российский полузащитник Алексей Миранчук. Он вышел в стартовом составе и был заменен на 78-й минуте.
Для Миранчука это 3-й гол в 4 матчах текущего сезона.
«Атланта Юнайтед» одержала первую победу в МЛС в этом году. Команда занимает 10-е место в Восточной конференции с 3 очками после 4 игр.
США. МЛС. 4 тур
Атланта Юнайтед - Филадельфия Юнион - 3:1 (1:0)
Голы: 1:0 - Э. Латте-Лат, 28; 2:0 - T. Jacob , 47; 3:0 - А. Миранчук, 68; 3:1 - A. Anello , 87.
Незабитые пенальти: нет - M. Iloski , 43.
Источник: «Бомбардир»