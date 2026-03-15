МЛС. Гол Миранчука помог «Атланте Юнайтед» одержать первую победу в сезоне

«Атланта Юнайтед» дома обыграла «Филадельфию Юнион» в матче регулярного чемпионата МЛС со счетом 3:1.

Третий мяч у хозяев на 68-й минуте забил российский полузащитник Алексей Миранчук. Он вышел в стартовом составе и был заменен на 78-й минуте.

Для Миранчука это 3-й гол в 4 матчах текущего сезона.

«Атланта Юнайтед» одержала первую победу в МЛС в этом году. Команда занимает 10-е место в Восточной конференции с 3 очками после 4 игр.