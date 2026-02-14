Введите ваш ник на сайте
Мостовой в шоке от происходящего на Олимпиаде

Вчера, 23:57
2

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой поделился впечатлениями от итогов мужских выступлений в фигурном катании на Олимпиаде-2026.

  • Золото сенсационно взял казахстанец Михаил Шайдоров. Его тренирует россиянин Алексей Урманов.
  • Главный фаворит Илья Малинин (США) финишировал 8-м.
  • Россиянин Петр Гуменник, выступавший под нейтральным флагом, стал 6-м.

– Я был в небольшом шоке. Давно дружу с Женькой Плющенко, он мне рассказывал историю становления Ильи Малинина, какой парень вырос. Поэтому после его выступления несколько дней назад вчера я был шокирован. Да и не только я. Даже парень из Казахстана, который выиграл, был в шоке. Он не понимал, что победил и как Малинин мог так ошибиться. Сейчас читаю комментарии экспертов, которые говорят, что он был не готов – нельзя вешать медали заранее.

Но я рад за парня Шайдорова, который выиграл первую золотую медаль [в фигурном катании] в истории Казахстана. Это паренек, которому прогнозировали, что он будет в лучшем случае в пятерке. Этим и прекрасен любой вид спорта, что такое бывает.

– Вы переживали персонально за Малинина?

– Не скажу, что за кого-то переживал. Если бы там был Женька Плющенко, то переживал бы за него. (Смеется.) Но с этими ребятами я не знаком, знаю просто историю Малинина, что он превосходил японцев, француза и остальных. Он делает то, что многим только снилось.

– Видели комментарии, что Петра Гуменника засудили?

– Читал, видел много таких комментариев. Но я не буду на это ничего отвечать, потому что не специалист в фигурном катании. Лезть не буду, как многие лезут в футбол.

– Как вы относитесь к шуткам, что это был чемпионат России, потому что в разных сборных очень много русских?

– Отношусь как к шуткам. Не надо высасывать из пальца. Парни выступают на соревнованиях, и прекрасно, что у них есть такая возможность. Век любого спортсмена очень короток. Когда мне было 20 лет, один из великих сказал: «Играйте в футбол, наслаждайтесь, потому что все это очень быстро пройдет». Сейчас мне 50 с лишним лет, и эти слова до сих пор у меня в голове. А ведь тогда я не мог представить, что жизнь так быстро пролетит.

У этих ребят Олимпиада один раз в четыре года, елки-палки. И они могут на нее ни разу в жизни не попасть, туда же еще отобраться надо. Поэтому шутки шутками, но все выступают за свои страны.

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Мостовой Александр
Пингвины Антарктиды/Форпо
1771106356
Почему на бомбардире постоянно мостовой, он что ницше что ли? Воти ******* безлимит его комментирует... ❝ — Я стараюсь сильно себя не осуждать. — Надо же, как щедро с твоей стороны. ❞ Раст и Марти Настоящий детектив (True Detective)
Ответить
Безлимит
1771106830
Век любого спортсмена очень короток. Когда мне было 20 лет, один из великих сказал: «Играйте в футбол, наслаждайтесь, потому что все это очень быстро пройдет». Сейчас мне 50 с лишним лет, и эти слова до сих пор у меня в голове. А ведь тогда я не мог представить, что жизнь так быстро пролетит.===== Все как есть сказал. айболиды тупые не не поймут.
Ответить
  • Читайте нас: 