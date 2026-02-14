Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ Зимний кубок РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Радченко допустил, что Соболев выиграет конкуренцию у Дурана

Радченко допустил, что Соболев выиграет конкуренцию у Дурана

Вчера, 18:17
2

Бывший зенитовец Дмитрий Радченко ответил на вопрос, может ли Александр Соболев выиграть конкуренцию у новичка Джона Дурана.

– Возможно ли такое, что Дуран проиграет конкуренцию Соболеву?

– Конечно, возможно. Мы же прекрасно понимаем, что в «Зените» всегда большая конкуренция. В нападении не только Соболев, но и Луис Энрике играет – так что просто Дурану точно не будет. Все решится на тренировках и, конечно, от энтузиазма уже в официальных матчах.

  • «Зенит» купил Соболева у «Спартака» в августе 2024 года за 10 млн евро.
  • За полтора сезона форвард забил 12 голов и сделал 5 ассистов в 54 матчах.
  • Интереса со стороны других клубов к Соболеву нет.

Еще по теме:
Экс-игрок «Зенита» отказался ставить крест на Соболеве
Веденеев: «Соболев был в «Спартаке» на своем месте, потому что команда не претендовала на высокие места» 6
«Зенит» не избавился от Соболева по двум причинам 12
Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Саудовская Аравия. Премьер-лига Зенит Радченко Дмитрий Соболев Александр Дуран Джон
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
evgevg13
1771083490
На тренировке "легонечко" толкнет- и нет конкурента.
Ответить
Главные новости
«Локо» и «Крылья» меняются игроками, возвращение Пруцева в «Спартак» под вопросом, Месси может пропустить ЧМ-2026 и другие новости
01:18
Мостовой попросил поставить ему памятник
01:08
21
Примера. «Реал» разгромил «Сосьедад» (4:1) и обогнал «Барсу», Винисиус сделал дубль с пенальти
01:00
Клуб, который выступит в ЛЧ, договаривается с «Локо» об аренде нападающего
00:19
Мостовой в шоке от происходящего на Олимпиаде
Вчера, 23:57
2
«Позорняк, конечно»: Мостовой вспомнил, как впервые «подкатил» к девушке
Вчера, 23:31
2
Бакаев сменит клуб в ближайшие дни
Вчера, 23:12
1
Прояснилась дальнейшая судьба зенитовца Нино
Вчера, 22:48
1
ФотоСафонов поздравил новую жену с 14 февраля
Вчера, 22:33
10
Слуцкий откровенно рассказал, что происходит со спартаковцем Самошниковым
Вчера, 22:10
4
Все новости
Все новости
Видео21-летний Пиняев покатался с горки
Вчера, 23:46
«Позорняк, конечно»: Мостовой вспомнил, как впервые «подкатил» к девушке
Вчера, 23:31
2
Бакаев сменит клуб в ближайшие дни
Вчера, 23:12
1
Прояснилась дальнейшая судьба зенитовца Нино
Вчера, 22:48
1
«Зениту» предложили арендовать 65-миллионного игрока
Вчера, 22:27
2
Козлову предрекли переход в «Спартак» после ЦСКА
Вчера, 22:21
1
Слуцкий откровенно рассказал, что происходит со спартаковцем Самошниковым
Вчера, 22:10
4
Защитник «Локо» отказался от обсуждения нового контракта и уйдет летом
Вчера, 21:03
2
Слуцкий – о своей благотворительности: «Что в этом особенного?»
Вчера, 20:38
2
Семшов удивлен продажей «Краснодара»: «Не понимаю логики»
Вчера, 20:17
4
Фото3 новых игрока присоединятся к «Динамо» на сборе в ОАЭ
Вчера, 19:51
1
Дзюба стал богаче благодаря знаменитому видео: «Артем коммерциализировал свою дрочку»
Вчера, 19:04
13
Глушаков определил двух главных претендентов на титул РПЛ
Вчера, 18:44
7
«Динамо» пригрозили вечным отсутствием трофеев
Вчера, 18:34
13
Радченко допустил, что Соболев выиграет конкуренцию у Дурана
Вчера, 18:17
2
ФотоДевушка Глушенкова простила ему измены
Вчера, 17:34
16
ВидеоГлушаков вышел на матч на лыжах
Вчера, 16:59
6
Экс-глава «Спартака» спрогнозировал, когда уволят Карседо
Вчера, 16:52
10
Экс-игрок «Зенита» отказался ставить крест на Соболеве
Вчера, 16:39
ФотоРоссиянин из «Зенита» купил бомбер за 3 миллиона рублей
Вчера, 16:29
21
Семшов определил игрока «Зенита», на которого надо молиться
Вчера, 16:19
2
ФотоКруговой чувственно поздравил жену с 14 февраля
Вчера, 15:58
6
«Локомотив» принял важное решение по воспитаннику «Спартака»
Вчера, 15:43
2
Новичка «Зенита» назвали «машиной»
Вчера, 15:29
8
Креспо получил работу в РПЛ
Вчера, 15:12
1
«Хочется верить, что у нас история любви»: Нигматуллин – о 28-летней разнице с женой
Вчера, 14:32
8
Мостовой дал рецепт, как справляться с большими деньгами: «Собрать подушечку безопасности, а дальше уже живи»
Вчера, 14:26
3
Агенты форварда «Крыльев Советов» требуют 200 миллионов рублей за трансфер игрока
Вчера, 13:43
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 