Радченко допустил, что Соболев выиграет конкуренцию у Дурана

Бывший зенитовец Дмитрий Радченко ответил на вопрос, может ли Александр Соболев выиграть конкуренцию у новичка Джона Дурана.

– Возможно ли такое, что Дуран проиграет конкуренцию Соболеву?

– Конечно, возможно. Мы же прекрасно понимаем, что в «Зените» всегда большая конкуренция. В нападении не только Соболев, но и Луис Энрике играет – так что просто Дурану точно не будет. Все решится на тренировках и, конечно, от энтузиазма уже в официальных матчах.