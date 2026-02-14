Радченко допустил, что Соболев выиграет конкуренцию у Дурана

Бывший зенитовец Дмитрий Радченко ответил на вопрос, может ли Александр Соболев выиграть конкуренцию у новичка Джона Дурана.
– Возможно ли такое, что Дуран проиграет конкуренцию Соболеву?
– Конечно, возможно. Мы же прекрасно понимаем, что в «Зените» всегда большая конкуренция. В нападении не только Соболев, но и Луис Энрике играет – так что просто Дурану точно не будет. Все решится на тренировках и, конечно, от энтузиазма уже в официальных матчах.
- «Зенит» купил Соболева у «Спартака» в августе 2024 года за 10 млн евро.
- За полтора сезона форвард забил 12 голов и сделал 5 ассистов в 54 матчах.
- Интереса со стороны других клубов к Соболеву нет.
Источник: «Спорт день за днем»