  • Мостовой дал рецепт, как справляться с большими деньгами: «Собрать подушечку безопасности, а дальше уже живи»

Вчера, 14:26
3

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой на клубном ютуб-канале рассказал, как справлялся с большими деньгами.

– Мне очень повезло в этом плане. У меня не было скачка огромного. В «Долгопрудном» одна зарплата, в «Химках» потом чуть побольше стало, потом в «Зените-2» побольше стало, полгода сыграл в «Зените-2», опять контракт новый переподписал. Потом в «Сочи» сразу ушел, там опять побольше стало, вернулся в «Зенит», опять. Прямо ровно все [шло]. Мне кажется, в этом плане мне повезло.

В целом мне кажется, что мне бы башню не снесло. Первые хорошие деньги начались в «Сочи», наверное. И у меня сразу мысль: «Так, не просрать бы все». Нужно сразу [купить] квартиру, прямо сразу, не машину. У меня машина была, какая-то «Ауди» обычная. Но нужно сразу квартиру себе, первая мысль об этом. Не было такого, что «О, погнали! Все, я добился своего. Делай, делай!». Не было такого.

Первое – собрать всю эту подушечку безопасности, а дальше уже живи. Мне кажется, в этом плане у меня с головой все нормально, и к деньгам я очень трепетно, нормально отношусь.

– Это всегда с тобой было, или с кем-то говорил, кто-то подсказывал?

– Нет, ни с кем не говорил. Не то что я жмот какой-то на деньги, но [купить] что-то лишнее, какую-то безделушку... Вот если какая-то покупка, я очень тщательно к ней подхожу: сравню обзоры, что то еще. Даже про телевизор какой-то: я выберу, что нужно, не переплачу за какой-то 8K Ultra HD, который никогда не используешь. Возьму то, что нужно. Рационально деньги трачу.

Были, конечно, покупки каких-то шмоток дорогущих, которые вообще не носишь: «О, у меня куртка такая есть». А это стоит прилично. Вот рюкзак прямо дорого купил, но мне не понравилось, он неудобный и лежит просто в гардеробной, я им не пользуюсь.

  • Статистика Мостового за «Зенит» в 2025 году: 33 матча, 12 голов, 3 ассиста.
  • 28-летний игрок стоит 4 миллиона евро.
  • На счету Мостового 20 матчей за сборную России, 3 гола.

Источник: Спортс
Россия. Премьер-лига Зенит Мостовой Андрей
Цугундeр
1771070447
"Что у вас ребята в рюкзаках?"(с) из репертуара Эдуарда Хиля) -Денюжки.)
...уефан
1771072776
...ишь-ты, куркулёнок какой!...
