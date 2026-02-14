Определен клуб, где Рассказов доиграет сезон

Николай Рассказов не покинет «Крылья Советов» как минимум до лета.

«Рассказов – в «Крыльях» до конца сезона: к Николаю нет конкретного интереса, клуб принял принципиальное решение не отпускать Колю как минимум до конца контракта летом.

И, скорее всего, скоро мы увидим подписание нового соглашения, стороны приближаются к договорeнности по продлению», – написал источник.