Определен клуб, где Рассказов доиграет сезон

Николай Рассказов не покинет «Крылья Советов» как минимум до лета.
«Рассказов – в «Крыльях» до конца сезона: к Николаю нет конкретного интереса, клуб принял принципиальное решение не отпускать Колю как минимум до конца контракта летом.
И, скорее всего, скоро мы увидим подписание нового соглашения, стороны приближаются к договорeнности по продлению», – написал источник.
- За 3 года в Самаре игрок провел 97 матчей, забил 3 гола, сделал 14 ассистов.
- Рассказов – воспитанник «Спартака» (86 матчей за клуб, 3 гола, 3 ассиста).
- 27-летний футболист стоит 1,5 миллиона евро.
Источник: телеграм-канал «Топи за »Крылья«!»