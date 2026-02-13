«Волк в овечьей шкуре»: «Спартак» призвали избавиться от Реброва

Блогер Михаил Борзыкин считает, что технический координатор «Спартака» Артем Ребров должен покинуть должность.

«Собственно, день, когда Ребров покинет «Спартак», можно будет считать началом выздоровления и возрождения клуба.

Хотелось бы, чтобы не только он, конечно, но уже будет хоть что-то. Абсолютно бесполезный человек и, что еще хуже, волк в овечьей шкуре», – написал Борзыкин.