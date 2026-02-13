«Волк в овечьей шкуре»: «Спартак» призвали избавиться от Реброва

Блогер Михаил Борзыкин считает, что технический координатор «Спартака» Артем Ребров должен покинуть должность.
«Собственно, день, когда Ребров покинет «Спартак», можно будет считать началом выздоровления и возрождения клуба.
Хотелось бы, чтобы не только он, конечно, но уже будет хоть что-то. Абсолютно бесполезный человек и, что еще хуже, волк в овечьей шкуре», – написал Борзыкин.
- Игрок завершил карьеру в 2021 году в «Спартаке».
- Затем он сразу стал техническим координатором команды.
- Ребров выигрывал со «Спартаком» РПЛ.
Источник: телеграм-канал Михаила Борзыкина