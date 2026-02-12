Ребров поспорил с Бубновым о «тормозе» Кариоке

Бывший вратарь «Спартака» Артем Ребров высказался об экс-полузащитнике красно-белых Рафаэле Кариоке.
«Сразу бросилось в глаза его недовольное лицо. Я еще подумал: «Что ж ты такой кислый?» На самом деле, это лишь картинка. Ну, такое у человека выражение лица, природный момент.
В жизни Кариока очень добродушный парень, всегда вел себя достойно. Он немножко говорил по-русски, обожал слово «дорогой». Подходил ко мне: «Ты как, дорогой?» или «Как жизнь, дорогой?» С необычным акцентом.
Про мем «Кариока – дуойка!» в команде, конечно, знали. Дзюба с Макеевым постоянно его подкалывали, но всерьез из-за двоек Бубнова никто не переживал. Александр Викторович недавно назвал Кариоку тормозом, но я не согласен. По мне, Рафа был хорошим игроком: очень цепким, буквально вгрызался в соперников. Да и на мяче действовал уверенно, хорошо оснащен технически.
Я бы сравнил Кариоку с крабиком, который зад выставлял так, что не подберешься. Да, он не скоростной и не объемный, но как собака и шестерка – в полном порядке.
Правда, удивительно, как в том самом моменте с «Зенитом» он оказался в штрафной площади на ударной позиции. Никто не ожидал от него такого включения!» – написал Ребров.
- В 43-м туре сезона-2011/12 Кариока забил победный гол в матче с «Зенитом» (3:2) в Санкт-Петербурге, что позволило «Спартаку» попасть в Лигу чемпионов.
- Кариока принадлежал «Спартаку» с 2009 по 2015 годы. Он играл за красно-белых в 2009 и 2011–2014 годах, а в остальное время находился в аренде.
- 36-летний бразилец завершил карьеру. В 2017–2025 годах он провел 8 сезонов в «Тигрес УАНЛ», с которым выиграл 8 трофеев, был признан легендой клуба и введен в его зал славы.