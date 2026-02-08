Артем Ребров получил сертификат УЕФА

Технический координатор «Спартака» Артем Ребров завершил обучение по программе UEFA CFM Players edition – Сертификат УЕФА в области футбольного менеджмента для действующих игроков.

«Мне кажется, это очень интересный и полезный курс для тех, кто уже думает о завершении карьеры или только закончил карьеру, чтобы понять, как вообще устроен мировой футбол, клубы, федерации, их взаимодействие. Раз в месяц у нас проходили онлайн-модули на английском языке. Особенно мне запомнилась групповая работа. В командах по пять–шесть человек мы анализировали выбранную федерацию: выявляли недостатки и предлагали решения. В другом задании каждый разбирал работу конкретного департамента в клубе, его коммуникацию и проблемы, предлагая пути улучшения. Работа была трудоемкой, но очень интересной.

Плюс обучение дало нам много полезных контактов, потому что на курсе были представители европейских, африканских, азиатских клубов, игроки из разных стран, судьи. Это общение и возможность почерпнуть опыт. Тем более, когда мы сегодня находимся в немного закрытом состоянии, любая коммуникация – это, я считаю, очень хорошо.

Поэтому еще раз хочу сказать большое спасибо Академии РФС и ее руководителю Ирине Геннадьевне Барановой, которая посоветовала пойти на этот курс. Уверен, что полученные знания и связи обязательно пригодятся в будущей работе», – сказал Ребров.