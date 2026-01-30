Ребров: «Сравнивать Сафонова и Акинфеева – как сравнивать огурец и молоко»

Бывший вратарь «Спартака» Артем Ребров призвал не сравнивать Матвея Сафонова и Игоря Акинфеева.

«Сравнивать Сафонова и Акинфеева – как сравнивать огурец с молоком. Это не просто разные вратари, а вратари разных поколений и эпох.

Игорь больше 20 лет в воротах ЦСКА, выиграл в России все трофеи, завоевал Кубок УЕФА, с ним сборная брала бронзу на Евро-2008 и доходила до четвертьфинала ЧМ-2018.

Да, Сафонов выиграл то, чего нет у Акинфеева, но не в основном составе, а просто в обойме одного из лучших клубов мира.

Это, безусловно, тоже достижение, однако Матвея и Игоря пока не сравнить по набору трофеев. И я не понимаю, зачем их сейчас ставить рядом. Под конец карьеры Сафонова – возможно, но не точно.

Предположим, Игорь уехал бы в «Манчестер Юнайтед», когда его туда звали. И кто знает, может быть, играл бы до сих пор? Или, наоборот, не пошло бы – и он вернулся.

Акинфеев выбрал один путь, а Матвей – совсем другой, противоположный. Моe мнение, Сафонов будет строить европейскую карьеру. Он активно учит язык, погружается в местную культуру, ему всe это интересно. Пока попробует пробиться в «ПСЖ», а если с годами не выйдет, двинет в клуб попроще. Может быть, через него снова попадeт в топ-клуб.

Или останется в этой команде, будет еe лидером и спасителем. А после окончания карьеры вернeтся в «Краснодар» и начнeт работать на благо клуба, который дал ему всe», – написал Ребров.