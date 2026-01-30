Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ Зимний кубок РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Ребров: «Сравнивать Сафонова и Акинфеева – как сравнивать огурец и молоко»

Ребров: «Сравнивать Сафонова и Акинфеева – как сравнивать огурец и молоко»

Сегодня, 19:17
4

Бывший вратарь «Спартака» Артем Ребров призвал не сравнивать Матвея Сафонова и Игоря Акинфеева.

«Сравнивать Сафонова и Акинфеева – как сравнивать огурец с молоком. Это не просто разные вратари, а вратари разных поколений и эпох.

Игорь больше 20 лет в воротах ЦСКА, выиграл в России все трофеи, завоевал Кубок УЕФА, с ним сборная брала бронзу на Евро-2008 и доходила до четвертьфинала ЧМ-2018.

Да, Сафонов выиграл то, чего нет у Акинфеева, но не в основном составе, а просто в обойме одного из лучших клубов мира.

Это, безусловно, тоже достижение, однако Матвея и Игоря пока не сравнить по набору трофеев. И я не понимаю, зачем их сейчас ставить рядом. Под конец карьеры Сафонова – возможно, но не точно.

Предположим, Игорь уехал бы в «Манчестер Юнайтед», когда его туда звали. И кто знает, может быть, играл бы до сих пор? Или, наоборот, не пошло бы – и он вернулся.

Акинфеев выбрал один путь, а Матвей – совсем другой, противоположный. Моe мнение, Сафонов будет строить европейскую карьеру. Он активно учит язык, погружается в местную культуру, ему всe это интересно. Пока попробует пробиться в «ПСЖ», а если с годами не выйдет, двинет в клуб попроще. Может быть, через него снова попадeт в топ-клуб.

Или останется в этой команде, будет еe лидером и спасителем. А после окончания карьеры вернeтся в «Краснодар» и начнeт работать на благо клуба, который дал ему всe», – написал Ребров.

  • Акинфеев всю 22-летнюю карьеру проводит в ЦСКА.
  • «ПСЖ» купил Сафонова летом 2024 года у «Краснодара» за 20 миллионов евро.
  • Матвей помог парижанам оформить в прошлом сезоне квадрупл.

Еще по теме:
⚡ Итоги жеребьевки стыков Лиги чемпионов: «ПСЖ» Сафонова сыграет с «Монако» Головина, «Реал» – с «Бенфикой» и другие результаты 11
Эмоции Сафонова от 1-го за полтора месяца выхода на поле
Шевалье неоднозначно отреагировал на выход Сафонова в матче против «Ньюкасла»
Источник: Спортс
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 ЦСКА ПСЖ Акинфеев Игорь Ребров Артем Сафонов Матвей
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
...уефан
1769790361
...а кто тебя, вообще, просил их сравнивать?!...
Ответить
Интерес
1769791752
ПРавильные мысли.
Ответить
Volrad777
1769793278
Игорь преданный пёс цска но играть в сильнейших клубах мира это другое поэтому это игрок одной лиги и назвать его сильнейшим нельзя
Ответить
Главные новости
ВидеоВ РПЛ приехал «Рокки» Бальбоа
20:07
Реакция агента Мартинса на желание «Спартака» избавиться от игрока
19:59
«Зенит» хотят лишить Энрике
19:47
2
«Зенит» теряет защитника: подробности
19:34
1
Инсайд о будущем Кисляка
18:45
1
Фото«Барселона» продлила контракт с 70-миллионным полузащитником
18:16
1
Талалаев взял защитника ЦСКА на просмотр в «Балтику»
18:12
1
Баринов согласился на трансфер в ЦСКА под давлением
17:51
3
«Спартак» ищет новые клубы для трех футболистов
17:33
29
«Спартак» сыграл «договорняк» с другим московским клубом
17:15
14
Все новости
Все новости
Семак оценил новичка «Зенита» Джона Джона
20:18
Ребров: «Сравнивать Сафонова и Акинфеева – как сравнивать огурец и молоко»
19:17
4
Орлов обвинил Семака в ситуации с Венделом
18:59
2
Генич – о трансфере Баринова в ЦСКА: «Было бы не по-пацански давать заднюю»
18:29
1
Талалаев взял защитника ЦСКА на просмотр в «Балтику»
18:12
1
Баринов согласился на трансфер в ЦСКА под давлением
17:51
3
«Спартак» ищет новые клубы для трех футболистов
17:33
29
«Спартак» сыграл «договорняк» с другим московским клубом
17:15
14
Игрок ЦСКА отказывается покидать клуб
16:59
9
Рабинер назвал лучшего игрока России в 21 веке
16:54
2
Фото«Оренбург» подписал воспитанника «Локомотива»
16:39
Орлов высказался о возвращении Халка в «Зенит»
16:16
4
«Зенит» заинтересовался форвардом «Трабзонспора»
16:08
1
Игрок «Локомотива» пропустил просмотр в «Балтике» Талалаева
15:41
5
Бориса Игнатьева похоронили в Москве
15:13
Агент Маркиньоса высказался о будущем игрока в «Спартаке»
14:54
11
Жирков рассказал о влиянии кальяна на игру
14:24
2
ЦСКА отдаст Алеррандро в аренду
14:06
6
«Локомотив» может расстаться с бразильским защитником
13:28
Бальбоа перейдет в клуб РПЛ
13:17
2
Несколько российских судей не позвали на сборы из-за проверок – известны 2 фамилии
13:08
10
Видео«Краснодар» анонсировал фильм о завоевании чемпионства
12:54
20
«Трабзонспор» рассмотрит требования «Спартака» по трансферу Бонгонда
12:26
1
Фото«Оренбург» расстался с хавбеком, игравшим в РПЛ последние 6 сезонов
12:11
Фото«Зенит» может приобрести бразильца из чемпионата Португалии
12:00
9
Игрок «Кайрата» может перейти в «Рубин»
11:44
3
Игрок «Ахмата»: «Черчесов уничтожает нас»
11:15
Ловчев призвал «Спартак» избавиться от основного игрока
10:59
16
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 