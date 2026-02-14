Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Кавазашвили назвал виновных в баснословных ценах на ЖКХ в России

Кавазашвили назвал виновных в баснословных ценах на ЖКХ в России

Вчера, 12:39
44

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили возмущен ростом коммунальных платежей в России.

– Конечно, платежи ЖКХ стали очень дорогими, но могу это понять. На военные действия уходит много денег – это бесспорно. Но дело в том, что страна у нас очень богатая.

Здесь надо сказать про дурацкие санкции, которыми нас обложили Европа и различные западные государства. Это не дает нам полностью реализовать наши возможности. С нашими ресурсами мы могли бы жить лучше, чем в Дубае и Катаре.

Но на сегодняшний день я могу понять государство. Если мы на прилавках магазинов не увидим современной и свежей еды, мяса и молочной продукции, может случиться горбачевский период, когда жрать было нечего, а именно поэтому у нас и случился переворот.

Я на сегодняшний день готов пойти навстречу руководителям нашего государства и еще сказать им спасибо за то, что они нас не очень сильно ущемляют.

Если бы нас эти западные сволочи не душили, мы бы жили нормально. Но что делать? Мы все выдержим, люди терпеливые.

– Насколько серьезно замечаете рост цен на ЖКХ?

– Можете представить, что могут делать такие ветераны, как я. Каждый из нас старается сделать так, чтобы бюджет семьи был не очень обременительным.

Где-то сокращаем какие-то шикарные вещи, которыми пользовались обычно при благополучной ситуации, не тратим большие деньги и стараемся быть поприжимистее.

Человек ко всему приспосабливается, чтобы не получить на свою семью очень сильную нагрузку. Наши люди молодцы – терпеливые. Они знают, когда можно понять, что государство делает.

Это сейчас мы вроде дружим с Трампом, но в принципе с нами никто не дружит – мы сами по себе.

Если не будем уважать свой народ и руководство не будет лояльно смотреть на нас и с извинением повышать платежи ЖКХ… Я это все понимаю, поэтому считаю, что страна идет в правильном направлении.

  • Больше всего матчей в карьере Кавазашвили провел за «Торпедо».
  • Игрок завершил карьеру в 1974 году в костромском «Спартаке».
  • Сейчас 85-летний Кавазашвили на пенсии.

Fju-2
1771066798
А вот что делать стране, если вдруг случайно окажется, что этот счастливый дедушка – законченный мудак?
Ответить
Cleaner
1771070798
А что, до 2022 года платежи за квартиру не росли бешеными темпами??????? Кавазашвили, не неси бред на всю страну. Все деньги за ХКХ идут в карман ЖУЛИКАМ и СПЕКУЛЯНТАМ, не нужно тут на санкции и СВО кивать! Все эти чумовые тарифы только из-за того, что кто то никак не нажрется. Все мало и мало им!!!...(((((((((((((((((((((((((((((((((((
Ответить
boris63
1771071623
В первую очередь вина в неимоверных ценах на ЖКХ, да и на продукты и шмотки, власти. Эти ублюдки уже придумать не могут за что ещё сделать штрафы и за что ещё содрать налоги. Начали бы в первую очередь с себя, повысили налог на прибыль, сократили бы свои раздутые зарплаты, пересели бы на городской транспорт.
Ответить
Skull_Boy
1771071673
Молчание золото дЭбил и если не в теме, то лучше помалкивай сойдешь за умного
Ответить
sochi-2013
1771072953
При Горбачеве, склады были забиты продуктами и ширпотребом( по крайней мере в Сочи), а до магазинов не доходило. Было предательство, а что сейчас ????
Ответить
шахта Заполярная
1771073058
Может быть нам шейхов пригласить лет на десять, может как в Дубае поживем
Ответить
gennadiy
1771076276
Власть от народа очень далека. Там одна жизнь, у нас совсем другая. Точно также было в 1917. Властям историю учить не мешало бы и чувствовать настроение масс...
Ответить
Бриг
1771084440
Прорвало болельщиков, смотрите! Не ожидал такой реакции ЗДЕСЬ.
Ответить
ScarlettOgusania
1771085228
в чём проявляется "вроде дружба с Трампом", в новых санкциях, арестах танкеров, атаке на Венесуэлу и Кубе, лояльные России, абсолютному игнору "духа Анкориджа"..? снова выставили пенса клоуном, лучше бы Кавазашвили только про цены на огурцы и квартиры говорил...)
Ответить
Cleaner
1771089180
Да, правда — тот, кто хочет, тот и может. Да, правда — сам виновен, бог со мной! Да, правда. Но одно меня тревожит - Кому сказать спасибо, что живой?
Ответить
