Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили возмущен ростом коммунальных платежей в России.

– Конечно, платежи ЖКХ стали очень дорогими, но могу это понять. На военные действия уходит много денег – это бесспорно. Но дело в том, что страна у нас очень богатая.

Здесь надо сказать про дурацкие санкции, которыми нас обложили Европа и различные западные государства. Это не дает нам полностью реализовать наши возможности. С нашими ресурсами мы могли бы жить лучше, чем в Дубае и Катаре.

Но на сегодняшний день я могу понять государство. Если мы на прилавках магазинов не увидим современной и свежей еды, мяса и молочной продукции, может случиться горбачевский период, когда жрать было нечего, а именно поэтому у нас и случился переворот.

Я на сегодняшний день готов пойти навстречу руководителям нашего государства и еще сказать им спасибо за то, что они нас не очень сильно ущемляют.

Если бы нас эти западные сволочи не душили, мы бы жили нормально. Но что делать? Мы все выдержим, люди терпеливые.

– Насколько серьезно замечаете рост цен на ЖКХ?

– Можете представить, что могут делать такие ветераны, как я. Каждый из нас старается сделать так, чтобы бюджет семьи был не очень обременительным.

Где-то сокращаем какие-то шикарные вещи, которыми пользовались обычно при благополучной ситуации, не тратим большие деньги и стараемся быть поприжимистее.

Человек ко всему приспосабливается, чтобы не получить на свою семью очень сильную нагрузку. Наши люди молодцы – терпеливые. Они знают, когда можно понять, что государство делает.

Это сейчас мы вроде дружим с Трампом, но в принципе с нами никто не дружит – мы сами по себе.

Если не будем уважать свой народ и руководство не будет лояльно смотреть на нас и с извинением повышать платежи ЖКХ… Я это все понимаю, поэтому считаю, что страна идет в правильном направлении.