Кавазашвили охарактеризовал мартовского соперника сборной России

Известный советский вратарь Анзор Кавазашвили высказался о сборной Мали, с которой, вероятно, сыграет Россия в марте.

«Мали – это очень хорошая команда. Я был там много раз, когда работал в Африке – в Чаде и Гвинее – старшим тренером национальных сборных этих команд.

Я приезжал со своей командой, и с ними было очень сложно играть. Мали – это футбол чисто французский, действительно французский, потому что это бывшая колония Франции.

Там создано много различных спортивных школ, где работают французские тренеры. Многие игроки уезжают во Францию, в которой они продолжают своe обучение и развитие. Поэтому Мали – соперник очень серьeзный», – заявил Кавазашвили.