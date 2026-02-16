Кавазашвили охарактеризовал мартовского соперника сборной России

Известный советский вратарь Анзор Кавазашвили высказался о сборной Мали, с которой, вероятно, сыграет Россия в марте.
«Мали – это очень хорошая команда. Я был там много раз, когда работал в Африке – в Чаде и Гвинее – старшим тренером национальных сборных этих команд.
Я приезжал со своей командой, и с ними было очень сложно играть. Мали – это футбол чисто французский, действительно французский, потому что это бывшая колония Франции.
Там создано много различных спортивных школ, где работают французские тренеры. Многие игроки уезжают во Францию, в которой они продолжают своe обучение и развитие. Поэтому Мали – соперник очень серьeзный», – заявил Кавазашвили.
- Сообщалось, что команда Валерия Карпина сыграет с Мали (54-е место в рейтинге ФИФА) и Гватемалой (94-е место).
- Сборная почти 4 года отстранена от международных турниров и проводит только товарищеские встречи.
- В 2025 году Россия сыграла с Гренадой (5:0), Замбией (5:0), Нигерией (1:1), Беларусью (4:1), Иорданией (0:0), Катаром (4:1), Ираном (2:1), Боливией (3:0), Перу (1:1) и Чили (0:2).
Источник: «Советский спорт»