Кавазашвили объяснил, почему Соболев не заиграл в «Зените»

Экс-вратарь «Зенита», «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался о форварде петербургской команды Александре Соболеве.
«Соболев пришeл в «Зенит», когда там было достаточно центральных нападающих. Он выдвинутый вперед игрок, неплохой нападающий. Но он мог играть только в той команде, где ему позволяли вольности.
То есть, огрызаться, проявлять грубость, плевать в морду сопернику и так далее. В «Зените» этого делать нельзя, там нужно только играть хорошо.
Поэтому Соболев не попал в эту обойму и остался на обочине. Для того, чтобы он показал игру достаточно eмкую, нужно ждать от него очень долго результата. А «Зенит» так долго ждать не может», – заявил Кавазашвили.
- «Зенит» купил Соболева у «Спартака» в августе 2024 года за 10 млн евро.
- За полтора сезона форвард забил 12 голов и сделал 5 ассистов в 54 матчах.
Источник: «Евро-футбол»