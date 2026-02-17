Кавазашвили объяснил, почему Соболев не заиграл в «Зените»

Экс-вратарь «Зенита», «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался о форварде петербургской команды Александре Соболеве.

«Соболев пришeл в «Зенит», когда там было достаточно центральных нападающих. Он выдвинутый вперед игрок, неплохой нападающий. Но он мог играть только в той команде, где ему позволяли вольности.

То есть, огрызаться, проявлять грубость, плевать в морду сопернику и так далее. В «Зените» этого делать нельзя, там нужно только играть хорошо.

Поэтому Соболев не попал в эту обойму и остался на обочине. Для того, чтобы он показал игру достаточно eмкую, нужно ждать от него очень долго результата. А «Зенит» так долго ждать не может», – заявил Кавазашвили.