Веденеев: «Соболев был в «Спартаке» на своем месте, потому что команда не претендовала на высокие места»

Бывший зенитовец Сергей Веденеев прокомментировал ситуацию с нападающим команды Александром Соболевым.

«Зенит» купил Соболева у «Спартака» в августе 2024 года за 10 млн евро.

За полтора сезона форвард забил 12 голов и сделал 5 ассистов в 54 матчах.

Интереса со стороны других клубов к Соболеву нет.

– Что будем делать с Александром Соболевым? Весна-2026 – последний шанс?

– Это такая же картина, как с Ахметовым, Горшковым, Волковым и Арсеном Адамовым. Из той же оперы. Просто Соболев сам по себе медийная личность. Он здоровый, высокий, у него характер есть, который он проявлял, когда в «Спартаке» играл. Там и драки были, он всегда в центре внимания находился.

Но дело в том, что в «Спартаке» он был на своем месте. Он там побегает, поборется, потолкается и голишко где-то забьет. Потом плохо игру сыграет, а никто и не переживал по этому поводу. Потому что «Спартак» не претендовал на какие-то высокие места.

А когда он появился в «Зените», не было ни одного человека, который бы сказал, что это удачный трансфер. Все знали, что Соболев – это игрок, который может только бороться на втором этаже.