Осинькин пожаловался на комплектование «Сочи»

Главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин недоволен комплектованием состава. Ему нужны новые игроки.

«Я хотел бы, чтобы к нам пришли новички, потому что ненормальная ситуация, когда при мне только в двух из всех матчей у нас был профильный нападающий. В остальное время мы пытались туда встроить Михаила Игнатова или совсем молодого футболиста.

Есть и другие проблемные позиции. Внутри клуба у нас есть диалог и понимание, какие позиции мы можем усилить, какие у нас есть возможности», – сказал Осинькин.