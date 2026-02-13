Черчесов рассказал, как получить «настоящего» Дзюбу

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов сказал, что нападающий «Акрона» Артeм Дзюба – «очень глубокий парень».

«В каждой команде есть свои лидеры, но Дзюба – это отдельная тема. У нас долгая история с ним – уже в 18 лет Артeм играл у меня в «Спартаке».

Его воспринимают как шутника, балагура, а на самом деле Дзюба – очень глубокий парень. Тренеру нужно понять его, принять, нацелить… и отойти в сторону. И вот тогда ты получишь настоящего Дзюбу. Дальше он уже сам идeт туда, куда надо, без лишних разговоров. Если у кого-то это получается – он имеет игрока.

Мне тоже потребовалось время, чтобы дойти до этого. Человек год у нас не был, но моей задачей было не списать его, а найти ответы на вопросы, о которых говорю. И я получил их у более умных людей, чем сам.

В Осетии много умных людей, которые не по книжкам всe знают, а жизнь прожили. Могу сказать, что я только рад за Дзюбу, что у него всe получилось», – сказал Черчесов.