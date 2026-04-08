Гай Германика хотела снять фильм про Черчесова, но он отказался с ней жить

Режиссер Валерия Гай Германика рассказала, что могла снять фильм о главном тренере «Ахмата» Станиславе Черчесове.
«Я хотела снять фильм, делала предложение Станиславу Черчесову, но он отказался. Сказал, что он не в том возрасте, чтобы я с ним жила», – сказала Гай Германика, которая приобрела широкую известность после выхода нашумевшего сериала «Школа».
- Черчесов возглавил «Ахмат» летом, сменив Александра Сторожука. При новом тренере грозненцы покинули последнее место.
- Тренер в 2016-2021 годах работал со сборной России. Под руководством Черчесова россияне дошли до четвертьфинала домашнего чемпионата мира-2018.
- Черчесов оформлял золотые дубли в Польше и Венгрии.
