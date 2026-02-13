Россиянин попал в символическую сборную из игроков, выступавших только за один клуб

Составлена символическая сборная из футболистов, которые в карьере были только в одном клубе.
Место в воротах символической сборной занял бывший динамовец Лев Яшин.
Вратарь: Лев Яшин («Динамо»).
Защитники: Гари Невилл («Манчестер Юнайтед»), Карлес Пуйоль («Барселона»), Франко Барези, Паоло Мальдини (оба – «Милан»).
Полузащитники: Франческо Тотти («Рома»), Коке («Атлетико»), Рикардо Бочини («Индепендьенте»), Пол Скоулз.
Нападающие: Райан Гиггз (оба – «Манчестер Юнайтед»), Хулен Герреро («Атлетик»).
Источник: «Бомбардир»