Россиянин попал в символическую сборную из игроков, выступавших только за один клуб

Составлена символическая сборная из футболистов, которые в карьере были только в одном клубе.

Место в воротах символической сборной занял бывший динамовец Лев Яшин.

Вратарь: Лев Яшин («Динамо»).

Защитники: Гари Невилл («Манчестер Юнайтед»), Карлес Пуйоль («Барселона»), Франко Барези, Паоло Мальдини (оба – «Милан»).

Полузащитники: Франческо Тотти («Рома»), Коке («Атлетико»), Рикардо Бочини («Индепендьенте»), Пол Скоулз.

Нападающие: Райан Гиггз (оба – «Манчестер Юнайтед»), Хулен Герреро («Атлетик»).