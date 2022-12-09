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Карлес Пуйоль
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Текст
Дзюба мощно вернулся в РПЛ: юбилейный гол и хет-трик за 31 минуту
5
22:38
Фото
Дзюба опубликовал пост после хет-трика «Ростову»
22:31
Карпин прокомментировал поражение «Ростова» от «Локомотива»
1
22:11
Дзюба объяснил, почему его заменили в матче с «Ростовом» и не дали сделать покер
1
21:56
Видео
Переводчик «Локомотива» умер во время матча с «Ростовом»
4
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22:17
Бундеслига. «Бавария» победила на выезде «Штутгарт» (2:1) и вернулась на 1-е место
22:04
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21:52
Быстров назвал Дзюбу пенсионером после его хет-трика «Ростову»
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«Огорчить Карпина – дело обязательное». Дзюба – о хет-трике «Ростову»
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21:38
Только два игрока до Дзюбы делали хет-трик в дебютном матче за клуб в РПЛ
21:29
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21:16
РПЛ. Хет-трик Дзюбы принес «Локомотиву» победу над «Ростовом» Карпина (3:1)
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21:03
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Главная драма возвращения РПЛ – отмененный гол «Спартака». Соболев для себя засчитал его и поздравил фанатов с победой
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«Ай да сукин сын. Парень рукастый многое может!». Губерниев в восторге от хет-трика Дзюбы
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Карлес Пуйоль
Защитник
Имя
Карлес
Фамилия
Пуйоль
Команда
Завершил карьеру
Родной город
Побла-де-Сегур
Гражданство
Позиция
Защитник
Дата рождения
13 апреля 1978 (44 года)
Рост
178
Вес
80
Статистика
Новости
Статьи
Посты
9 декабря 2022
09:03
Пуйоль поддержал Энрике, уволенного из сборной Испании
4 ноября 2022
09:59
Пуйоль обратился к Пике, завершившему карьеру в 35 лет
10 октября 2022
09:09
Футболист-гей Кавалло раскритиковал Касильяса и Пуйоля
8
9 октября 2022
21:46
«Я совершил ошибку». Пуйоль – про шутку с Касильясом
5
17:51
«Пришло время рассказать нашу историю, Икер». Пуйоль – Касильясу
7
28 сентября 2022
09:24
Пуйоль отреагировал на выход Испании в финал четырех Лиги наций
1
28 января 2022
23:45
Пике: «Однажды я поздравил Пуйоля с возвращением после травмы. Он ответил: «Заткнись и сконцентрируйся на игре»
6
16 ноября 2021
19:59
Технический директор «Барселоны» Планес покинул свой пост. Его должен заменить Пуйоль
3
12 ноября 2021
11:53
Хави и Лапорта хотят, чтобы Пуйоль вернулся в «Барселону». Он тоже хочет, но только на руководящую должность
4
8 ноября 2021
17:31
Пуйоль и Дани Алвес могут войти в штаб Хави в «Барселоне»
3
6 августа 2021
11:59
Фото
«Тяжелый день». Пуйоль – об уходе Месси из «Барселоны»
12 января 2021
07:41
Фото
«Барселона» сыграет с «Реалом» в форме с расцветкой флага Каталонии
1
23 декабря 2020
13:32
Пуйоль: «У Месси будет такой же статус, как у Джордана. Лео – лучший футболист в истории»
7
18 декабря 2020
11:39
Фото
Бускетс вышел на четвертое место по матчам за «Барселону». Иньеста, Месси и Хави – в топ-3
1
13 апреля 2020
17:35
Видео
«Барселона» поздравила Пуойля с днем рождения, опубликовав видео с его голом «Реалу»
2
26 сентября 2019
06:54
Пуйоль отказался занять пост спортивного директора «Барселоны»
5
1 августа 2019
20:55
Пуйоль может стать спортивным директором «Барселоны»
2
09:06
Пуйоль: «Реал» хотел подписать меня дважды»
4
9 июля 2019
17:19
Видео
Радимов и Пуйоль снялись в американском фильме «До скорой встречи»
6
27 марта 2019
16:37
Пуйоль: «Неймар был в лучшем месте с лучшими партнерами. Его решение покинуть «Барселону» было неверным»
19
06:36
Пуйоль: «Пике – лучший защитник мира»
4
23 декабря 2018
15:07
Пуйоль может возглавить «Атланту Юнайтед»
3
18 ноября 2018
14:11
Дани Алвес: «Идеальный игрок «Барселоны»? Мозг Хави, способности Месси, игра головой Пуйоля»
3
28 сентября 2018
13:59
Видео
На открытии корта Кройфа Роналдиньо прокатил мяч между ног Пуйолю
5
27 сентября 2018
21:08
Пуйоль: «Если «Барса» будет играть так же, как «Реал» в прошлом сезоне, нас убьют»
9
8 мая 2018
08:18
Пуйоль получил награду за приверженность одному клубу
6
24 марта 2018
15:50
Пуйоль: «Неймар в «Реале»? Не вижу в этом проблемы»
2
22 марта 2018
00:07
Пуйоль: «Нойер и тер Стеген – вратари одного уровня. Марк-Андре может стать одним из лучших в истории»
4
6 марта 2018
18:16
Видео
Путин, Инфантино и звезды мирового футбола почеканили мяч в честь 100 дней до чемпионата мира
30
21 февраля 2018
14:22
Месси и Иньеста установили рекорд «Барселоны» по количеству матчей в Лиге чемпионов
3
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