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Карлес Пуйоль
Карлес Пуйоль
Завершил карьеру
13 апреля 1978 (48), Побла-де-Сегур
#5 | Защитник
178 см | 80 кг
Испания
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2024.01.26 10:08
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Пуйоль поддержал Энрике, уволенного из сборной Испании
2022.12.09 09:03
Пуйоль обратился к Пике, завершившему карьеру в 35 лет
2022.11.04 09:59
Футболист-гей Кавалло раскритиковал Касильяса и Пуйоля
2022.10.10 09:09
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«Я совершил ошибку». Пуйоль – про шутку с Касильясом
2022.10.09 21:46
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«Пришло время рассказать нашу историю, Икер». Пуйоль – Касильясу
2022.10.09 17:51
7
Пуйоль отреагировал на выход Испании в финал четырех Лиги наций
2022.09.28 09:24
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Пике: «Однажды я поздравил Пуйоля с возвращением после травмы. Он ответил: «Заткнись и сконцентрируйся на игре»
2022.01.28 23:45
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Технический директор «Барселоны» Планес покинул свой пост. Его должен заменить Пуйоль
2021.11.16 19:59
3
Хави и Лапорта хотят, чтобы Пуйоль вернулся в «Барселону». Он тоже хочет, но только на руководящую должность
2021.11.12 11:53
4
Пуйоль и Дани Алвес могут войти в штаб Хави в «Барселоне»
2021.11.08 17:31
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«Тяжелый день». Пуйоль – об уходе Месси из «Барселоны»
2021.08.06 11:59
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«Барселона» сыграет с «Реалом» в форме с расцветкой флага Каталонии
2021.01.12 07:41
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Пуйоль: «У Месси будет такой же статус, как у Джордана. Лео – лучший футболист в истории»
2020.12.23 13:32
7
Фото
Бускетс вышел на четвертое место по матчам за «Барселону». Иньеста, Месси и Хави – в топ-3
2020.12.18 11:39
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Видео
«Барселона» поздравила Пуойля с днем рождения, опубликовав видео с его голом «Реалу»
2020.04.13 17:35
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Пуйоль отказался занять пост спортивного директора «Барселоны»
2019.09.26 06:54
5
Пуйоль может стать спортивным директором «Барселоны»
2019.08.01 20:55
2
Пуйоль: «Реал» хотел подписать меня дважды»
2019.08.01 09:06
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Радимов и Пуйоль снялись в американском фильме «До скорой встречи»
2019.07.09 17:19
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Пуйоль: «Неймар был в лучшем месте с лучшими партнерами. Его решение покинуть «Барселону» было неверным»
2019.03.27 16:37
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Пуйоль: «Пике – лучший защитник мира»
2019.03.27 06:36
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Пуйоль может возглавить «Атланту Юнайтед»
2018.12.23 15:07
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Дани Алвес: «Идеальный игрок «Барселоны»? Мозг Хави, способности Месси, игра головой Пуйоля»
2018.11.18 14:11
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На открытии корта Кройфа Роналдиньо прокатил мяч между ног Пуйолю
2018.09.28 13:59
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Пуйоль: «Если «Барса» будет играть так же, как «Реал» в прошлом сезоне, нас убьют»
2018.09.27 21:08
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Стала известна оценка Батракова за матч Суперлиги с «Амедом»
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