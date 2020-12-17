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    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста

    Бускетс вышел на четвертое место по матчам за «Барселону». Иньеста, Месси и Хави – в топ-3

    Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс провел 594-й матч за каталонский клуб, появившись на поле в матче 19-го тура Примеры с «Реалом Сосьедадом» (2:1).

    Бускетс обошел бывшего защитника «Барселоны» Карлеса Пуйоля (593) по числу матчей за каталонцев и вышел на четвертое место в истории клуба.

    Больше матчей за «Барселону» провели только Андрес Иньеста (674), Лионель Месси (747) и Хави (767).

    • Бускетс – воспитанник «Барселоны».
    • За основную команду каталонцев он играет с 2008 года.

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    Источник: твиттер «Барселоны»

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