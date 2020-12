Бускетс вышел на четвертое место по матчам за «Барселону». Иньеста, Месси и Хави – в топ-3

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс провел 594-й матч за каталонский клуб, появившись на поле в матче 19-го тура Примеры с «Реалом Сосьедадом» (2:1).

Бускетс обошел бывшего защитника «Барселоны» Карлеса Пуйоля (593) по числу матчей за каталонцев и вышел на четвертое место в истории клуба.

Больше матчей за «Барселону» провели только Андрес Иньеста (674), Лионель Месси (747) и Хави (767).

@5sergiob is now th on Barça's all-time appearances list with ... pic.twitter.com/iPUVEp1SOU