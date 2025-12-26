В «Спартаке» прокомментировали продление контракта с Зобниным

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов оценил продление контракта с Романом Зобниным. Капитан команды подписал новое соглашение до 2027 года.

«Очень рад, что мы продлили соглашение с Романом, – отметил Сергей Юрьевич. – Он уже многого достиг вместе со «Спартаком» и сегодня является не просто ценным футболистом, а лидером и капитаном, чей опыт чрезвычайно важен для коллектива. Кроме того, Зобнин активно развивает собственную академию. В процессе переговоров мы обсудили сотрудничество в этом направлении. Желаю Роману добиться еще множества побед с красно-белыми!» – сказал Некрасов.