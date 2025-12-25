Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Кубок Африки Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Рейтинг самых дорогих составов клубов от Transfermarkt

Сегодня, 11:58
1

Transfermarkt представил рейтинг самых дорогих клубов мира по стоимости состава.

Его возглавляет «Реал». Игроки мадридцев суммарно стоят 1,38 миллиарда евро.

Всего стоимость состава превышает 1 миллиард евро у 7 клубов.

Еще по теме:
Винисиус раздумывает об уходе из «Реала» после свиста фанатов 4
«Лион» объявил о переходе Эндрика из «Реала»
Топ-10 фаворитов на «Золотой мяч»-2026 по версии букмекеров
Источник: телеграм-канал Transfermarkt Official
Испания. Примера Англия. Премьер-лига Реал Арсенал Манчестер Сити ПСЖ Челси Барселона Ливерпуль Бавария Тоттенхэм Манчестер Юнайтед Ньюкасл Интер Ноттингем Форест Атлетико Ювентус Брайтон Астон Вилла Боруссия Д Кристал Пэлас Милан
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
boris63
1766657589
Огласите весь список пжалуста.
Ответить
Главные новости
ЦСКА расстанется с нападающим
15:37
1
ФотоКруговой пожаловался, что в сборной России не могут запомнить его имя
15:24
1
Видео«Спартак» выпустил новогодний фильм об исчезновении клуба
15:10
4
ВидеоКарпин с Сафоновым приготовили салат Оливье
14:50
3
Дасаев резко высказался в адрес Бубнова: «У человека беда с головой»
14:37
14
Топ-10 претендентов на «Золотой мяч»-2026 по версии Goal
14:28
«Спартак» продлит контракт с полузащитником
14:01
5
Два клуба РПЛ попали в топ-100 самых дорогих команд мира по стоимости состава
13:49
2
Экс-арбитр ФИФА раскрыл, как судьи могут влиять на события в матчах РПЛ
13:15
8
В «Ростове» оценили вероятность снятия команды с чемпионата России
12:57
9
Все новости
Все новости
ФотоРейтинг самых дорогих составов клубов от Transfermarkt
11:58
1
Аршавин – о футболе «Атлетико» с Симеоне: «Это не мое»
09:04
Ямаль рассказал о необычной привычке
08:28
2
Винисиус раздумывает об уходе из «Реала» после свиста фанатов
23 декабря
4
Топ-10 фаворитов на «Золотой мяч»-2026 по версии букмекеров
23 декабря
Эндрик в январе покинет «Реал»: подробности
22 декабря
Экс-игрок «Барселоны» и «ПСЖ» закончил карьеру в 32 года
22 декабря
1
Ямаль запустил свой ютуб-канал
22 декабря
Стала известна реакция Винисиуса на свист фанатов «Реала»
22 декабря
Рафинья отреагировал на непопадание в сборную года от ФИФА
22 декабря
Примера. «Барселона» в большинстве победила «Вильярреал» (2:0)
21 декабря
Футболист «Барселоны» пропустит до четырех месяцев
21 декабря
ФотоРеакция Роналду на то, что Мбаппе повторил его рекорд в «Реале»
21 декабря
4
Мбаппе повторил рекорд Роналду в «Реале»
21 декабря
2
Примера. «Реал» оказался сильнее «Севильи» (2:0) в большинстве, Мбаппе забил в день рождения
21 декабря
Фото«Сосьедад» Захаряна назначил американского тренера
20 декабря
В Испании раскрыли, почему Флик не продлевает контракт с «Барселоной»
19 декабря
2
Летний новичок «Реала» задумался о смене команды
19 декабря
1
Марсело назвал игрока «Барселоны», которого забрал бы в «Реал»
19 декабря
1
Тер Стеген принял решение о будущем в «Барселоне»
19 декабря
Определен фаворит Евро-2028
19 декабря
В «Барселоне» вычислили игрока, сливавшего секретную информацию прессе
19 декабря
2
Левандовски принял важное решение о своем будущем в «Барселоне»
18 декабря
1
Стали известны дата и место Финалиссимы-2026 между Испанией и Аргентиной
18 декабря
Жена Рафиньи иронично отреагировала на непопадание мужа в сборную года от ФИФА
16 декабря
2
Президент «Барселоны» Лапорта дерзко ответил Пересу
16 декабря
1
Хаби Алонсо озвучил позицию по «делу Негрейры»
16 декабря
«Барселона» нашла усиление обороны в Бундеслиге
15 декабря
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 