Рейтинг самых дорогих составов клубов от Transfermarkt

Transfermarkt представил рейтинг самых дорогих клубов мира по стоимости состава.
Его возглавляет «Реал». Игроки мадридцев суммарно стоят 1,38 миллиарда евро.
Всего стоимость состава превышает 1 миллиард евро у 7 клубов.
- Более 500 миллионов евро стоят составы 19 клубов. Помимо попавших в топ-15 – это «Брайтон» (519,5 миллиона евро), «Астон Вилла» (519,5 миллиона), «Боруссия Д» (511,4 миллиона) и «Кристал Пэлас» (501,6 миллиона). Замыкает топ-20 «Милан» (485,5 миллиона).
- Более 400 миллионов также стоят составы «Борнмута», «Наполи», «Спортинга», «Брентфорда», «Байера», «РБ Лейпциг», «Аталанты», «Порту», «Ромы» и «Эвертона».
Источник: телеграм-канал Transfermarkt Official