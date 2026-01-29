Журналист L’Equipe заявил, что Сафонов стал основным вратарем «ПСЖ»

Заместитель главного редактора газеты L’Equipe Жан‑Филипп Леклер высказался о позициях вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова в команде.

В среду россиянин сыграл за парижан в домашнем матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Ньюкаслом» (1:1).

«Можно с уверенностью сказать, что Сафонов в среду вечером стал основным вратарем «ПСЖ». Шевалье не был травмирован, просто в последние несколько недель он разочаровывал.

До травмы Сафонов играл очень хорошо. Ему придется поддерживать этот уровень, чтобы сохранить место в стартовом составе. Должен признать, это немного неожиданно.

Утром L’Equipe сообщила, что в воротах будет Шевалье. Энрике хотел заполучить Шевалье, и мы думали, что он даст ему последний шанс. В итоге тренер предпочел Сафонова, который только что восстановился после травмы. Теперь дело за россиянином, чтобы максимально использовать этот шанс.

Будет интересно посмотреть, закрепит ли Энрике Сафонова в качестве основного вратаря или будет чередовать его с Шевалье. Я бы склонился ко второму варианту. Послание обоим вратарям ясно: они не могут позволить себе никаких ошибок. Играет лучший игрок, и это всe», – сказал Леклер.