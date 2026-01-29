Моуринью извинился перед Арбелоа: «Он футбольный человек»

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью рассказал о разговоре с главным тренером «Реала» Альваро Арбелоа после матча Лиги чемпионов.

В домашней игре 8-го тура общего этапа лиссабонцы победили со счетом 4:2.

– Что вы сказали Арбелоа?

– Я извинился за то, как праздновал. Он футбольный человек и знает, что в такие моменты мы забываем обо всем.

После финального свистка Арбелоа подошел к Моуринью, чтобы обняться.