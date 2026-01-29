Моуринью извинился перед Арбелоа: «Он футбольный человек»

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью рассказал о разговоре с главным тренером «Реала» Альваро Арбелоа после матча Лиги чемпионов.
В домашней игре 8-го тура общего этапа лиссабонцы победили со счетом 4:2.
– Что вы сказали Арбелоа?
– Я извинился за то, как праздновал. Он футбольный человек и знает, что в такие моменты мы забываем обо всем.
После финального свистка Арбелоа подошел к Моуринью, чтобы обняться.
- Вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин забил гол на 90+8-й минуте. Этот мяч позволил лиссабонцам подняться на 24-е место в турнирной таблице и попасть в стыковые матчи.
- «Реал» из-за поражения занял 9-е место и не попал напрямую в 1/8 финала.
Источник: Record