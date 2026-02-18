Игроку «Бенфики» грозит 10-матчевая дисквалификация за слова о Винисиусе

УЕФА начал расследование жалобы вингера «Реала» Винисиуса Жуниора на расизм в матче с «Бенфикой».

Игру останавливали во втором тайме после того, как бразилец обвинил Джанлуку Престианни в том, что тот назвал его «обезьяной».

Футболист «Бенфики» прикрывал рот футболкой, что сделало невозможным чтение по губам.

Как сообщает BBC, Престианни грозит 10-матчевая дисквалификация за слова о Винисиусе.

Он получит бан, если инспектор по этике и дисциплине УЕФА обнаружит доказательства расизма в отношении нападающего «Реала».