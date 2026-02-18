Арбелоа отреагировал на расистский скандал в игре «Реала» с «Бенфикой»

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа оценил ситуацию, возникшую в гостевом матче Лиги чемпионов с «Бенфикой» (1:0).

Игру останавливали во втором тайме после того, как Винисиус обвинил вингера лиссабонцев Джанлуку Престианни в том, что тот назвал его «обезьяной». Игрок «Бенфики» прикрывал рот футболкой, что сделало невозможным чтение по губам.

«Вини в порядке, спокоен. Случившееся никому не понравилось. Надо спросить игрока «Бенфики», что он сказал.

Это то, что мы должны искоренить из футбола. Если игроки сами не положат этому конец, это будет очень сложно», – сказал Арбелоа.