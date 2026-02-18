Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Моуринью: «У судьи был листок, на котором написано, кто из «Реала» не может получить карточку»

Моуринью: «У судьи был листок, на котором написано, кто из «Реала» не может получить карточку»

Сегодня, 09:23
7

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью высказался о своем удаление в первом стыковом матче Лиги чемпионов с «Реалом» (0:1) в Лиссабоне.

На 85-й минуте вингер «Реала» Винисиус сфолил на хавбеке «Бенфики» Ричарде Риосе. Арбитр Франсуа Летексье не показал бразильцу карточку – при этом у Винисиуса уже было предупреждение, полученное на 50-й минуте после празднования гола танцем с угловым флагом между ног и конфликта с виннгером лиссабонцев Джанлукой Престианни.

Моуринью подбежал к резервному судье и начал высказывать претензии, активно жестикулируя, за что получил желтую карточку. Моуринью тут же высказал что-то Летексье и сразу получил второе предупреждение.

«Меня удалили, потому что я сказал нечто очевидное. У судьи был листок, на котором было написано, что Чуамени, Хейсен и Каррерас не могут получить желтую карточку [в противном случае эти игроки пропустили бы ответный матч из-за перебора карточек].

Я провел 1400 матчей на скамейке запасных и знал, кому можно и нельзя показывать желтую. Мы знаем, как это работает. «Реал» заслужил победу.

Меня не будет на скамейке [в ответном матче], я не смогу зайти в раздевалку, пообщаться с командой, мне трудно, но мои помощники будут готовы», – сказал Моуринью.

  • Винисиус забил единственный гол в матче на 50-й минуте.
  • Ответная игра состоится 25 февраля.

Источник: Marca
Комментарии (7)
Lenin26
1771396591
А говорят у нас всё плохо с судейством)))Тут в ЛЧ какие страсти происходят!
Ответить
Garrincha58
1771396874
Кругом мафия политика от спорта почти ничего не осталось. Хороший пример нынешняя зимняя Олимпиада что хотят то и творят
Ответить
Коста008
1771397081
Пока голословно, даже с учетом авторитета и бэкграунда Моуринью. Если так - обращайтесь в органы УЕФА, департамент судейства, проводите расследование, привлекайте журналистов и общественников для освещения проблемы и независимого расследования. Да, навлечёте на себя гнев "властьимущих", но только так хоть чего то можно попытаться добиться. В противном случае, просто разговоры на пустом месте. Тем более, что момент был с Вини, который, получив красную, тоже пропустил бы следующий матч, что, как по мне, тоже дало бы Бенфике преимущество в ответной игре
Ответить
Интерес
1771399846
Постоянно клевещет на эуропейскую порядочность и чистоплотность!
Ответить
DeStar
1771400873
спорные моменты были. Вторая желтая вини - сомневаюсь, не было там жесткого фола, я не судья конечно, но мне кажется там и фола то не было возможно. Вини первее поставил ногу перед мячом, в которую ударил игрок бенфики.. а так судейство не без ошибок, но и судье было тяжело. я например не врубаюсь за что жк получил вини при праздновании, он че майку снял? нет станцевал у флажка? хм, почти каждый гол празднуется игроками бегом к трибунам или к флажкам, кто-то катиться на коленях, кто-то трясет именем на футболке, кто-то что-то кричит ,кто-то танцует, танец не был оскорбляющим, просто глупый бразилец видимо танцует даже после того как покакает дома, но что за это жк теперь раздают? хз
Ответить
