Моуринью: «У судьи был листок, на котором написано, кто из «Реала» не может получить карточку»

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью высказался о своем удаление в первом стыковом матче Лиги чемпионов с «Реалом» (0:1) в Лиссабоне.

На 85-й минуте вингер «Реала» Винисиус сфолил на хавбеке «Бенфики» Ричарде Риосе. Арбитр Франсуа Летексье не показал бразильцу карточку – при этом у Винисиуса уже было предупреждение, полученное на 50-й минуте после празднования гола танцем с угловым флагом между ног и конфликта с виннгером лиссабонцев Джанлукой Престианни.

Моуринью подбежал к резервному судье и начал высказывать претензии, активно жестикулируя, за что получил желтую карточку. Моуринью тут же высказал что-то Летексье и сразу получил второе предупреждение.

«Меня удалили, потому что я сказал нечто очевидное. У судьи был листок, на котором было написано, что Чуамени, Хейсен и Каррерас не могут получить желтую карточку [в противном случае эти игроки пропустили бы ответный матч из-за перебора карточек].

Я провел 1400 матчей на скамейке запасных и знал, кому можно и нельзя показывать желтую. Мы знаем, как это работает. «Реал» заслужил победу.

Меня не будет на скамейке [в ответном матче], я не смогу зайти в раздевалку, пообщаться с командой, мне трудно, но мои помощники будут готовы», – сказал Моуринью.