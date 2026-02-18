Тренер «Монако» высказался об удалении Головина в игре с «ПСЖ»

Главный тренер «Монако» Себастьян Поконьоли ответил на вопрос об удалении полузащитника команды Александра Головина в матче Лиги чемпионов с «ПСЖ» (2:3).
«Я расстроен. Не только из-за красной карточки, но и из-за обстоятельств. Сейчас мы не можем позволить себе играть вдесятером против одиннадцати в таком матче. Мы выступаем в плей-офф Лиги чемпионов с большим количеством отсутствующих футболистов.
Когда заканчиваешь матч вдесятером, то это создает гораздо больше трудностей. На таком уровне мы не должны говорить себе: «Как бы сложилась игра, если бы не случилось то или это», – сказал Поконьоли.
- На 47-й минуте матча Головин сфолил на Витинье, ударив его шипами сбоку в голень. Арбитр Хесус Хиль Мансано сначала показал российскому полузащитнику желтую карточку, но после просмотра повтора удалил его с поля.
- Головин был удален с поля при счете 2:2. Он отдал голевой пас Фалорину Балогуну на 1-й минуте.
Источник: L'Equipe