Тренер «Монако» высказался об удалении Головина в игре с «ПСЖ»

Главный тренер «Монако» Себастьян Поконьоли ответил на вопрос об удалении полузащитника команды Александра Головина в матче Лиги чемпионов с «ПСЖ» (2:3).

«Я расстроен. Не только из-за красной карточки, но и из-за обстоятельств. Сейчас мы не можем позволить себе играть вдесятером против одиннадцати в таком матче. Мы выступаем в плей-офф Лиги чемпионов с большим количеством отсутствующих футболистов.

Когда заканчиваешь матч вдесятером, то это создает гораздо больше трудностей. На таком уровне мы не должны говорить себе: «Как бы сложилась игра, если бы не случилось то или это», – сказал Поконьоли.