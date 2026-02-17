Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ Зимний кубок РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Лига чемпионов. «Галатасарай» разгромил «Ювентус» – 5:2!

Вчера, 22:37
6

«Галатасарай» одержал волевую победу над «Ювентусом» в первом стыковом матче Лиги чемпионов-2025/26.

Турки дома выиграли со счетом 5:2, уступая 1:2 к перерыву.

На дубль Тена Коопмейнерса голами ответили Габриэл Сара, Ноа Ланг (дважды), Дэвинсон Санчес и Саша Боэ.

Гости с 67-й минуты играли вдесятером после удаления Хуана Кабаля.

Ответная встреча пройдет 25 февраля в Турине.

Лига чемпионов. 1/16 финала
Галатасарай - Ювентус - 5:2 (1:2)
Голы: 1:0 - Г. Сара, 15; 1:1 - Т. Коопмейнерс, 16; 1:2 - Т. Коопмейнерс, 32; 2:2 - Н. Ланг, 49; 3:2 - Д. Санчес, 60; 4:2 - Н. Ланг, 75; 5:2 - С. Боэ, 86.
Удаления: нет - Х. Кабаль, 67 (вторая ж.к).
Таблица турнира Календарь турнира

Еще по теме:
Осимхен пожаловался на «Наполи»: «Обращались как с собакой» 1
Где смотреть матч «Галатасарай» – «Ювентус»: во сколько прямая трансляция: 17 февраля 2026
«Бавария» изменила позицию по трансферу Осимхена 1
Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Ювентус Галатасарай
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
FFR
1771357349
Спалетти обложился по полной.
Ответить
ScarlettOgusania
1771357529
погром от Сарая заказывали..? бедный Лучано, погорел со своей убогой тактикой игры на чужом поле, стали тянуть время, пару раз "икнули" в первом тайме, во втором - полная авоська...)
Ответить
Loko_Roma
1771357708
Пенсы тряхнули стариной
Ответить
Gwynbleidd
1771357843
Юве и так прыгнул выше головы... Так что всё нормально, всё же не Интер...
Ответить
Не Цицерон
1771357851
Огненный матч был. Никогда в РПЛ такого не будет.
Ответить
Главные новости
Тарханов – о российском тренере: «К работе в «Спартаке» готов»
Вчера, 23:55
1
«Пари НН» договорился о трансфере защитника «Зенита»
Вчера, 23:22
Сафонов пропустил от «Монако» на 1-й минуте после ассиста Головина
Вчера, 23:09
8
ВидеоДуран чуть не подрался в дебютном матче за «Зенит»
Вчера, 23:00
3
Лига чемпионов. «Галатасарай» разгромил «Ювентус» – 5:2!
Вчера, 22:37
6
Экс-тренер «Манчестер Юнайтед» раскрыл детали конфликта тен Хага и Роналду
Вчера, 22:29
Генич – о «Спартаке» при Карседо: «Напоминает пионерский лагерь»
Вчера, 22:00
2
Караваев принял решение о своем будущем в «Зените»
Вчера, 21:53
1
Сафонов и Головин – в старте на матч «Монако» – «ПСЖ»
Вчера, 21:47
2
Самые быстрые игроки Лиги чемпионов
Вчера, 21:30
Все новости
Все новости
«Ювентус» установил клубный антирекорд
Вчера, 23:40
Сафонов и Головин – в старте на матч «Монако» – «ПСЖ»
Вчера, 21:47
2
Самые быстрые игроки Лиги чемпионов
Вчера, 21:30
Игнашевич обвинил Головина в инфантильности
Вчера, 20:48
Где смотреть матч «Олимпиакос» – «Байер»: во сколько прямая трансляция: 18 февраля 2026
Вчера, 08:34
Где смотреть матч «Брюгге» – «Атлетико»: во сколько прямая трансляция: 18 февраля 2026
Вчера, 08:32
Где смотреть матч «Буде-Глимт» – «Интер»: во сколько прямая трансляция: 18 февраля 2026
Вчера, 08:30
Где смотреть матч «Карабах» – «Ньюкасл»: во сколько прямая трансляция: 18 февраля 2026
Вчера, 08:28
Трубин: «Моя семья проводит по 17-18 часов без электричества»
16 февраля
55
Энрике пошутил о вратарях «ПСЖ» перед матчем с «Монако»
16 февраля
Моуринью сказал, как «Бенфика» будет играть с «Реалом» в стыках ЛЧ
16 февраля
Хайкин ответил, как «Буде-Глимт» может пройти «Интер» в Лиге чемпионов
16 февраля
2
Где смотреть матч «Боруссия» Дортмунд – «Аталанта»: во сколько прямая трансляция: 17 февраля 2026
16 февраля
Где смотреть матч «Монако» – «ПСЖ»: во сколько прямая трансляция: 17 февраля 2026
16 февраля
Где смотреть матч «Бенфика» – «Реал»: во сколько прямая трансляция: 17 февраля 2026
16 февраля
Где смотреть матч «Галатасарай» – «Ювентус»: во сколько прямая трансляция: 17 февраля 2026
16 февраля
Суперлига официально закрылась спустя 5 лет, не проведя ни одного матча
11 февраля
7
6 россиян заявлены на матчи плей-офф еврокубков
9 февраля
Выход «Карабаха» и «Буде-Глимт» в стыки ЛЧ объяснили отсутствием российских команд: «Это все наши места»
6 февраля
1
Игрока «Реала» дисквалифицировали на 2 матча Лиги чемпионов
5 февраля
1
«Барселона» сенсационно вылетела из Юношеской лиги УЕФА
5 февраля
В «Монако» приняли важное решение по Погба
4 февраля
Канчельскис выбрал неожиданного фаворита Лиги чемпионов
3 февраля
«Барселона» подаст заявку на проведение финала Лиги чемпионов
3 февраля
1
Российский вратарь – лидер общего этапа ЛЧ по количеству сейвов
1 февраля
18
Реакция Моуринью на будущую встречу с «Реалом» в плей-ин Лиги чемпионов
1 февраля
«Реал» несет финансовые потери на фоне неубедительного выступления в Лиге чемпионов
31 января
3
Ротенберг похвалил Моуринью за «яйца»
31 января
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 