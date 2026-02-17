Лига чемпионов. «Галатасарай» разгромил «Ювентус» – 5:2!

Голы: 1:0 - Г. Сара, 15; 1:1 - Т. Коопмейнерс, 16; 1:2 - Т. Коопмейнерс, 32; 2:2 - Н. Ланг, 49; 3:2 - Д. Санчес, 60; 4:2 - Н. Ланг, 75; 5:2 - С. Боэ, 86.

Удаления: нет - Х. Кабаль, 67 (вторая ж.к).