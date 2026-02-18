Лига чемпионов. «ПСЖ» Сафонова добыл волевую победу над «Монако», Головин сделал ассист и удалился

«Монако» дома проиграл «ПСЖ», ведя со счетом 2:0 до 41-й минуты.

Фоларин Балогун дважды забил Матвею Сафонову – в первом случае форварду ассистировал Александр Головин, который получил красную карточку на 48-й минуте за грубый фол.

На дубль Балогуна в составе парижан голами ответили Ашраф Хакими и дважды Десир Дуэ. На 22-й минуте Витинья не реализовал пенальти.

«ПСЖ» примет «Монако» в ответном стыковом матче Лиги чемпионов 25 февраля.