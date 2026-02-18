  • Лига чемпионов. «ПСЖ» Сафонова добыл волевую победу над «Монако», Головин сделал ассист и удалился

Лига чемпионов. «ПСЖ» Сафонова добыл волевую победу над «Монако», Головин сделал ассист и удалился

18 февраля, 00:54
4

«Монако» дома проиграл «ПСЖ», ведя со счетом 2:0 до 41-й минуты.

Фоларин Балогун дважды забил Матвею Сафонову – в первом случае форварду ассистировал Александр Головин, который получил красную карточку на 48-й минуте за грубый фол.

На дубль Балогуна в составе парижан голами ответили Ашраф Хакими и дважды Десир Дуэ. На 22-й минуте Витинья не реализовал пенальти.

«ПСЖ» примет «Монако» в ответном стыковом матче Лиги чемпионов 25 февраля.

Лига чемпионов. 1/16 финала
Монако - ПСЖ - 2:3 (2:2) Текстовая трансляция
Голы: 1:0 - Ф. Балогун, 1; 2:0 - Ф. Балогун, 18; 2:1 - Д. Дуэ, 29; 2:2 - А. Хакими, 41; 2:3 - Д. Дуэ, 67.
Удаления: А. Головин, 48 - нет.
Незабитые пенальти: нет - Витинья, 22.
Таблица турнира Календарь турнира

Лига чемпионов ПСЖ Монако Головин Александр Сафонов Матвей
Комментарии (4)
Чугунный скороход
1771382189
Головин красавчик. Отдать голевой и удалиться. Все стабильно
