Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Суперфинал РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Матч «Бенфика» – «Реал» останавливался на 8 минут из-за расизма в адрес Винисиуса

Матч «Бенфика» – «Реал» останавливался на 8 минут из-за расизма в адрес Винисиуса

18 февраля, 00:30
6

«Бенфика» принимает «Реал» в первом стыковом матче Лиги чемпионов.

В начале второго тайма произошла вынужденная пауза, которая длилась около восьми минут.

На 50-й минуте Винисиус Жуниор забил гол и отправился праздновать его перед португальскими болельщиками.

Вингер «Реала» исполнил провокационный танец. В частности, угловой флаг оказался у него между ног. За это он получил желтую карточку.

После этого главный арбитр Франсуа Летексье остановил матч и жестом показал, что случился расистский инцидент.

Изначально предполагалось, что Винисиуса оскорбили фанаты «Бенфики», но позднее выяснилось, что нападающий «Реала» услышал нелицеприятное высказывание от итальянского полузащитника Джанлуки Престианни.

Бразилец рассказал судье, что игрок «Бенфики» назвал его «обезьяной», и ушел на скамейку запасных. Успокаивать Винисиуса пришлось лично Жозе Моуринью.

Фото: кадры из трансляции Okko

Еще по теме:
Стала известна позиция Винисиуса по назначению Моуринью в «Реал» 3
Раскрыта причина расставания Винисиуса со своей девушкой 4
Винисиус расстался со своей девушкой 5
Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Реал Бенфика Винисиус Престианни Джанлука
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Бумбраш
1771380089
Назвал обезьяной и винисиус побежал жаловаться судье,а если бы назвал львом(тигром) или на крайняк орлом,то винисиус бы потом в соцсетях хвастался..вывод-винисиус сам принижает животных.зеленым бы стоило обратить на него внимание.кстати,почему зоозащитники не кричат об оскорблении когда их зелёными называют?
Ответить
Skull_Boy
1771385342
А потом обижается, если реально ведет себя, как шимпанзе и вообще-то Престианни аргентинец
Ответить
Oldtrafford83
1771390855
Надо было удалять этого стукача))
Ответить
Karpathian
1771396754
cpаная макака
Ответить
...уефан
1771400544
...до него никак не дойдёт, почему это звучит именно в его адрес...
Ответить
Главные новости
Новая команда Юрана, уход защитника «Зенита», увольнение Аллегри и другие новости
02:00
Стало известно, что Карседо сказал игрокам «Спартака» перед серией пенальти с «Краснодаром»
01:40
2
Опубликован расширенный состав сборной Узбекистана на ЧМ-2026
01:35
Лапочкин определил лучшее судейство в российском сезоне
01:20
3
Раскрыты две звезды международного уровня, с которыми договорился кандидат в президенты «Реала» Рикельме
00:42
3
Генич объяснил, почему Игнашевич не возглавит ЦСКА
Вчера, 23:57
6
Бердыев хлестко ответил Талалаеву
Вчера, 23:23
10
Кандидат в президенты «Реала»: «Я уже договорился с двумя звездами международного уровня»
Вчера, 22:58
У Макарова есть четыре варианта продолжения карьеры в РПЛ
Вчера, 22:30
5
Губерниев – о зимнем новичке «Краснодара»: «Футболист ни о чем»
Вчера, 22:22
5
Все новости
Все новости
ВидеоАртета: «В субботу мы станем чемпионами Европы!»
Вчера, 22:10
5
Аршавин сказал, кто выиграет финал Лиги чемпионов
Вчера, 12:17
2
Стали известны все 29 обладателей прямых путевок в общий этап ЛЧ-2026/27
Вчера, 01:50
Поражение «Астон Виллы» может помочь Англии получить 6-ю путевку в Лигу чемпионов
24 мая
1
Королевское будущее: кто такой Тьяго Питарч
20 мая
Определились 24 участника общего этапа Лиги чемпионов-2026/27
18 мая
Тренер «ПСЖ» высказался о предстоящем финале с «Арсеналом»
17 мая
«Арсенал» проявил жадность перед финалом Лиги чемпионов
14 мая
1
Определился 20-й участник общего этапа ЛЧ-2026/27
14 мая
Раскрыты призовые игрокам «Реала» за несостоявшийся выход в полуфинал ЛЧ
13 мая
ВидеоРеакция жены Сафонова на обращение порнозвезды Мэри Рок
13 мая
9
ВидеоРоссийская порнозвезда пообещала Сафонову «жаркую ночь» за каждый сейв в финале ЛЧ
13 мая
8
Стал известен вещатель Лиги чемпионов в России до 2035 года
13 мая
9
Определились 19-й участник общего этапа Лиги чемпионов и 2 участника основной стадии ЛЕ
13 мая
Защитник «Арсенала» пропустит финал Лиги чемпионов
12 мая
1
ВидеоВо Франции показали специальную подготовку Сафонова к финалу Лиги чемпионов
12 мая
2
Назначены судьи на все финалы еврокубков
12 мая
1
Известны уже 18 участников общего этапа Лиги чемпионов-2026/27
11 мая
Черчесов дал Сафонову установку на финал Лиги чемпионов против «Арсенала»
10 мая
1
Мостовой назвал фаворита финала Лиги чемпионов «ПСЖ» – «Арсенал»
9 мая
1
«ПСЖ» совершил благородный поступок перед финалом ЛЧ
9 мая
2
Букмекеры определили фаворита финала ЛЧ «ПСЖ» – «Арсенал»
9 мая
1
Реакция Мостового на травму Сафонова за три недели до финала ЛЧ
9 мая
4
Павлюченко удивлен исходом полуфинала Лиги чемпионов
9 мая
2
Раскрыт заработок финалистов Лиги чемпионов
9 мая
Губерниев определил лицо российского спорта в мире – это футболист
8 мая
8
Двое воспитанников Слуцкого сыграют в финале Лиги чемпионов
8 мая
4
Кафанов оценил игру Сафонова в полуфинале Лиги чемпионов
8 мая
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 