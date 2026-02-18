Матч «Бенфика» – «Реал» останавливался на 8 минут из-за расизма в адрес Винисиуса

«Бенфика» принимает «Реал» в первом стыковом матче Лиги чемпионов.

В начале второго тайма произошла вынужденная пауза, которая длилась около восьми минут.

На 50-й минуте Винисиус Жуниор забил гол и отправился праздновать его перед португальскими болельщиками.

Вингер «Реала» исполнил провокационный танец. В частности, угловой флаг оказался у него между ног. За это он получил желтую карточку.

После этого главный арбитр Франсуа Летексье остановил матч и жестом показал, что случился расистский инцидент.

Изначально предполагалось, что Винисиуса оскорбили фанаты «Бенфики», но позднее выяснилось, что нападающий «Реала» услышал нелицеприятное высказывание от итальянского полузащитника Джанлуки Престианни.

Бразилец рассказал судье, что игрок «Бенфики» назвал его «обезьяной», и ушел на скамейку запасных. Успокаивать Винисиуса пришлось лично Жозе Моуринью.

Фото: кадры из трансляции Okko