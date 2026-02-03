«Барселона» подаст заявку на проведение финала Лиги чемпионов

«Барселона» предложила «Камп Ноу» в качестве места проведения финала Лиги чемпионов в 2029 году.

Заявку поддержали городской совет, правительство Каталонии и Королевская федерация испанского футбола.

Клуб и вовлеченные организации представили первоначальную документацию для заявки в УЕФА, который оценит ее соответствие установленным протоколам. Официальное оформление заявки запланировано на начало июня.