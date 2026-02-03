Введите ваш ник на сайте
«Барселона» подаст заявку на проведение финала Лиги чемпионов

Вчера, 16:27
1

«Барселона» предложила «Камп Ноу» в качестве места проведения финала Лиги чемпионов в 2029 году.

Заявку поддержали городской совет, правительство Каталонии и Королевская федерация испанского футбола.

Клуб и вовлеченные организации представили первоначальную документацию для заявки в УЕФА, который оценит ее соответствие установленным протоколам. Официальное оформление заявки запланировано на начало июня.

  • В этом году на «Камп Ноу» завершилась реконструкция.
  • В прошлый раз стадион принимал финал в 1999 году. В нем «Манчестер Юнайтед» победил «Баварию» со счетом 2:1.

Источник: официальный сайт «Барселоны»
Лига чемпионов Испания. Примера Барселона
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
рылы
1770127576
нафиг идите, в очередь вставайте. сперва финал в питере, который у нас украли. и суперкубок в казани. и чемпионат мира по хоккею в питере. самую огромную арену в мире под него построили - тоже украли. вот когда все долги нам вернёте - тогда уже пусть котолонцы на что-то претендуют.
Ответить
