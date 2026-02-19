ФИФА после скандала в матче «Бенфика» – «Реал» предложили запретить игрокам закрывать рот рукой

Экс-нападающий «Ливерпуля» Стэн Коллимор прокомментировал скандальный инцидент в матче Лиги чемпионов «Бенфика» – «Реал» (0:1).

Встречу останавливали во втором тайме после того, как вингер мадридцев Винисиус обвинил вингера соперника Джанлуку Престианни в расистских высказываниях. Игрок лиссабонцев прикрывал рот футболкой, что сделало невозможным чтение по губам.

«В профессиональном футболе следует запретить прикрывать рот рукой или футболкой. Если футболисты не могут общаться с партнерами или соперниками, оставаясь в рамках закона и духа игры, то их следует наказывать.

Никого не интересует, посылает ли один футболист другого, говорят ли соперники о том, что было принято паршивое решение, или о том, что они собираются встретиться в городе после матча. Но нельзя скрывать гомофобные, расистские, религиозные или любые другие высказывания.

Есть современная тенденция в равной степени как чрезмерно опекать великовозрастных мальчишек, так и скрывать все, что может кого-либо заинтересовать. ФИФА, пора наказывать на уровне правил за попытку незаметно сказать то, чего говорить не надо. В туннеле, раздевалке, комнате отдыха на это достаточно времени», – написал Коллимор.