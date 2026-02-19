Тренер «Буде-Глимт» прокомментировал победу над «Интером»

Главный тренер «Буде-Глимт» Кьетиль Кнутсен высказался о победе над «Интером» (3:1) в домашнем стыковом матче Лиги чемпионов.

«Думаю, нам немного повезло в этом матче. Мы сыграли эффективно, но само качество игры – среднее. Это хороший результат, но средняя игра.

Ответный матч – это новая игра. Думаю, мы не можем просто обороняться низко и надеяться на контратаки – нам нужно атаковать.

Нам также нужно использовать средний и высокий блоки, хорошо обороняться и, надеюсь, создавать контратаки. Но это будет сложная игра», – сказал Кнутсен.