Тренер «Буде-Глимт» прокомментировал победу над «Интером»

Главный тренер «Буде-Глимт» Кьетиль Кнутсен высказался о победе над «Интером» (3:1) в домашнем стыковом матче Лиги чемпионов.
«Думаю, нам немного повезло в этом матче. Мы сыграли эффективно, но само качество игры – среднее. Это хороший результат, но средняя игра.
Ответный матч – это новая игра. Думаю, мы не можем просто обороняться низко и надеяться на контратаки – нам нужно атаковать.
Нам также нужно использовать средний и высокий блоки, хорошо обороняться и, надеюсь, создавать контратаки. Но это будет сложная игра», – сказал Кнутсен.
- Голы у «Буде-Глимт» забили Сондре-Брунстад Фет на 20-й минуте, Йенс Хеуге на 61-й и Каспер Хег на 64-й. У миланцев отличился Франческо Пио Эспозито на 30-й.
- Ответный матч пройдет 24 февраля.
Источник: официальный сайт УЕФА