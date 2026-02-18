Введите ваш ник на сайте
Мостовой: «Может, у Головина проблемы в жизни»

Сегодня, 15:21
5

Александр Мостовой прокомментировал серию удалений полузащитника «Монако» Александра Головина.

  • Российский футболист получил прямую красную карточку в 1-м стыковом матче ЛЧ с «ПСЖ» (2:3).
  • Он шипами въехал в голеностоп соперника.
  • Головин удалился во второй игре подряд. Также у него голевые передачи в двух встречах кряду.

«Какое-то совпадение в случае с красными карточками Головина. Такое бывает. Лучше у Саши спросить. Может, у него какие-то проблемы в жизни.

Футболисты такие же живые люди. Может, что-то в голове крутится. Головин никогда не был грубым футболистом и не будет таким.

Так сложилось. Тренер посмотрит эпизод, поговорят», – сказал Мостовой.

Источник: «Чемпионат»
Головин Александр Мостовой Александр
Император Бомжей
1771417635
Головин в одном эпизоде на ютюбе, говорил, что общался с психологом, по поводу желтых карточек и удалений, и что ему стало легче, видать опять старая тема вернулась и пора к психологу!))
TOMSON
1771418011
Всем до звезды, что там у него в жизни. Никто на работе личной жизнью сотрудника не интересуется… Он подвел команду, сильно усложнил проход дальше и соответственно лишил денег, огромных денег. Зачем такой футболист нужен?
bset
1771422124
Он второй сезон в Монако тоже начал с таких подкатов, как против ПСЖ, и несколько красный подряд получал. Просто не повзрослел с тех пор.
  • Читайте нас: 