Мостовой: «Может, у Головина проблемы в жизни»

Александр Мостовой прокомментировал серию удалений полузащитника «Монако» Александра Головина.

Российский футболист получил прямую красную карточку в 1-м стыковом матче ЛЧ с «ПСЖ» (2:3).

Он шипами въехал в голеностоп соперника.

Головин удалился во второй игре подряд. Также у него голевые передачи в двух встречах кряду.

«Какое-то совпадение в случае с красными карточками Головина. Такое бывает. Лучше у Саши спросить. Может, у него какие-то проблемы в жизни.

Футболисты такие же живые люди. Может, что-то в голове крутится. Головин никогда не был грубым футболистом и не будет таким.

Так сложилось. Тренер посмотрит эпизод, поговорят», – сказал Мостовой.