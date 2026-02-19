Дегтярев жестко ответил на вопрос об ужесточении лимита: «Возбудятся все»

Министр спорта России Михаил Дегтярeв высказался по поводу ужесточения лимита на легионеров в РПЛ.

Сейчас в заявке клуба РПЛ могут находиться не более 13 легионеров, 8 из них могут одновременно выходить на поле.

Дегтярев ранее анонсировал ужесточение лимита: клубам будет разрешено заявлять на сезон до 10 иностранных игроков, при этом на поле одновременно смогут находиться не более 5 легионеров.

– Если позволите, затрону ещe тему лимита в российском футболе. Можете пояснить, почему у вас такая жeсткая позиция?

– Потому что я за это отвечаю в отличие от балаболов, которые это обсуждают и комментируют. Я имею в виду развитие детско-юношеского футбола. Эта мера однозначно приведeт к тому, что возбудятся все. И клубы, и губернаторы, и регионы, и корпорации зададутся вопросом: где брать хороших молодых игроков? А никакой альтернативы, кроме как вырастить их, нет. Единственное регулирующее воздействие государства в данном случае – это лимит на легионеров. Я смотрю вдолгую. Это стратегия на десятки лет.