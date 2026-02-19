Введите ваш ник на сайте
  • Дегтярев жестко ответил на вопрос об ужесточении лимита: «Возбудятся все»

Дегтярев жестко ответил на вопрос об ужесточении лимита: «Возбудятся все»

19 февраля, 09:47
19

Министр спорта России Михаил Дегтярeв высказался по поводу ужесточения лимита на легионеров в РПЛ.

  • Сейчас в заявке клуба РПЛ могут находиться не более 13 легионеров, 8 из них могут одновременно выходить на поле.
  • Дегтярев ранее анонсировал ужесточение лимита: клубам будет разрешено заявлять на сезон до 10 иностранных игроков, при этом на поле одновременно смогут находиться не более 5 легионеров.

– Если позволите, затрону ещe тему лимита в российском футболе. Можете пояснить, почему у вас такая жeсткая позиция?

– Потому что я за это отвечаю в отличие от балаболов, которые это обсуждают и комментируют. Я имею в виду развитие детско-юношеского футбола. Эта мера однозначно приведeт к тому, что возбудятся все. И клубы, и губернаторы, и регионы, и корпорации зададутся вопросом: где брать хороших молодых игроков? А никакой альтернативы, кроме как вырастить их, нет. Единственное регулирующее воздействие государства в данном случае – это лимит на легионеров. Я смотрю вдолгую. Это стратегия на десятки лет.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Дегтярев Михаил
Комментарии (19)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
САДЫЧОК
1771484810
В том то и беда , что этот тип ни за что не отвечает! Лимит - это Зло нашего футбола.Этот так сказать министр это знает и лжёт. А,вот в каких интересах когда нибудь узнаем об этом.
Ответить
Kollljan
1771484844
Интересно, где откопали этого балабола?
Ответить
ScarlettOgusania
1771486485
отсутствие наших спортсменов на международных соревнованиях привело к тому, что на Олимпиаде-26 в Милане не завоевано ни одной медали... то ли ещё будет, если, в данном случае в футболе, РПЛ будет соревноваться лишь с российскими игроками с ограничениями на легионеров, и призовут ли к ответу "балабола"..?((
Ответить
Artemka444
1771487390
Дело явно не в лимите!!! Явно видно что человек не разбирается в предмете
Ответить
bset
1771487935
"Я отвечаю за это" сказал Дегтярев и сократил финансирование детско-юношеских спортивных школ
Ответить
R_a_i_n
1771488610
Если уж вводить лимит, так вводить жёстко, например 2-3 лега на клуб. Вот это лимит. А у нас ...как по звезде ладошкой.
Ответить
boris63
1771488700
Давно пора, уж слишком много гастарбайтерского мусора у нас в чемпионате.
Ответить
...уефан
1771489369
...ага, и АвтоВАЗ - в качестве примера...
Ответить
Иннокентий-Смоктуновский-
1771490577
Вот так и живём: всякое отродье с самомнением императора принимает решения, которые уже за столько лет настолько развили наш футбол, что мы уже отстали от всего мира на лет 50. Дальше будет то же самое: разрыв в уровне футбола между нами и другими странами будет только увеличиваться, и ни к чему эти лимиты не приведут, кроме того, что наш чемпионат окончательно станет пешеходным и с невероятными ценами и зарплатами на низкоуровневых футболистов по типу Максименко или там Денисова. Примерно будет то же самое, что и с авто: когда по цене «Весты» можно купить добротную иномарку, но придется ездить на этой мусорке.
Ответить
andrei-sarap-yandex
1771499552
дело не в лимите а в академиях клубов...там хреновые тренера...в ИСПАНИИ нет лимита но ИСПАНИЯ чемпионы ЕВРОПЫ И МИРА как и ФРАНЦИЯ...в РЕАЛ ИГРАЮТ НА ПОЛЕ только 2-3 испанца а в ЗАЯВКЕ РЕАЛа 6 испанцев....КАКОЙ ЛИМИТ ???? если игроки не могут после академии играть в футбол ????
Ответить
