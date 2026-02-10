«Скажу вам по секрету»: министр спорта Дегтярев анонсировал возвращение России в международные футбольные турниры

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев уверен в скором возвращении российских команд в соревнования ФИФА и УЕФА.
- Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино признал бессмысленность санкций и заявил о необходимости вернуть Россию в международные турниры.
- Отстранение длится почти 4 года – с конца февраля 2022-го.
- Есть вероятность, что вопрос снятия бана будет обсуждаться на ближайшем конгрессе ФИФА, который пройдет 30 апреля в Канаде.
«Я могу сказать лишь то, что мы вместе с РФС работаем над тем, чтобы вернуться в футбольную семью.
Готовится несколько турниров, скажу вам по секрету, разных. Уверен, будет разрешение этого долгосрочного отстранения самым положительным образом», – заявил Дегтярев.
Источник: «Спорт-Экспресс»