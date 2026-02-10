Введите ваш ник на сайте
  • «Скажу вам по секрету»: министр спорта Дегтярев анонсировал возвращение России в международные футбольные турниры

«Скажу вам по секрету»: министр спорта Дегтярев анонсировал возвращение России в международные футбольные турниры

Вчера, 23:50
9

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев уверен в скором возвращении российских команд в соревнования ФИФА и УЕФА.

  • Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино признал бессмысленность санкций и заявил о необходимости вернуть Россию в международные турниры.
  • Отстранение длится почти 4 года – с конца февраля 2022-го.
  • Есть вероятность, что вопрос снятия бана будет обсуждаться на ближайшем конгрессе ФИФА, который пройдет 30 апреля в Канаде.

«Я могу сказать лишь то, что мы вместе с РФС работаем над тем, чтобы вернуться в футбольную семью.

Готовится несколько турниров, скажу вам по секрету, разных. Уверен, будет разрешение этого долгосрочного отстранения самым положительным образом», – заявил Дегтярев.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия Дегтярев Михаил
Интерес
1770757567
" ...я скажу вам по секрету, даже если бога нету(что пока не решено), это тоже всё от бога, всё от бога всё равно!".Е Бачурин "Всё от бога".
Ответить
Сам_себе_сказал
1770757831
Дягтярёв утырок...
Ответить
mutabor0992
1770758236
Они работают...Чтобы вВернуть.-)
Ответить
VVM1964
1770758449
Не, ну если Дегтярев сказал - как министру не поверить то !... "Они работают"!!! - пора поп корном запасаться, будем смотреть, как наши "европейцев" дерут !)))...
Ответить
рылы
1770758486
искренне надеюсь, что данный дезеув издохнет максимально мучительно, и успеет ответить за всё, что натворили в стране. основная масса дезеувов, приведшая страну к тому, что мы наблюдаем сейчас (утильсбор, жкх, огурцы, что угодно ещё - в любом случае, повышение) издохнет в самое ближайшее время, и ответственности нести не станет. но вот данный персонаж явно сгинет не скоро - и отвечать придётся.
Ответить
Mirak92
1770760319
пьяный под героином, разбежавшийся головой об стену и то такую ахинею пороть не будет. Мне страшно, что во главе страны такие дегенераты сидят
Ответить
Безлимит
1770762132
«Скажу вам по секрету»====Не секрет был что РФС работает над тем, чтобы вернуться.Они об этом три года пихают всем.. А теперь важный секрет открыт--и Дегтярев туда же.Гы гы
Ответить
