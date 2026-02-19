Введите ваш ник на сайте
Шнякин сравнил составы комментаторов на «Матч ТВ» и Okko

19 февраля, 08:51
7

Комментатор Дмитрий Шнякин похвалил коллег, работающих на «Матч ТВ» и Okko и сравнил их составы.

«На мой взгляд, абсолютно равные с учетом нескольких трансферов. Так получилось, Степа [Степан Манаков] пошел за мечтой, за любимым чемпионатом, Бундеслигой. Хорошие перспективы были у Степы.

Генич – один из самых популярных в стране, с каким-то железобетонным, уж простите, стояком на комментарий, на РПЛ. То, как Костя готовится, то, как он возбуждается от возможности работать, комментировать – это очень важное качество. Молодые комментаторы бы на это посмотрели – то, как Костя относится к любой игре, которую он получает.

Костя Генич, Роман Трушечкин, Игорь Кытманов... Как бы ни относились к Артему Шмелькову – от трех тренеров уровня РПЛ слышал, что им очень нравится, как работает Шмельков. Артем сам достаточно футбольный человек, неплохо бьет по мячу, у него хорошо наметан глаз на перестроения, на нюансы, связанные с игрой.

Рома Нагучев ответственен за сторителлинг, и то он очень сильно поменялся – обратите внимание, как Рома работает на больших российских матчах, какой у него фокус на игре, как он ломает сам себя и пытается убрать истории про Бундеслигу и бабушку резервного вратаря, который родом из Голландии, а еще она...

И дальше пошла помойка фактов, как я люблю говорить [смеется]. Рома очень сильно над собой поработал, он – элита, великолепный русский язык, здорово кукушка работает, реакция.

Но мне нравится состав Okko. Николай Саприн – мой папа-комментатор. Мой первый репортаж в жизни был в паре с Саприным. Правда, я его обманул, чтобы попасть на репортаж. Это 2006 или 2007 год. Вижу заранее его расписание, я работал на сайте, у него абсолютно ненужный гала-матч.

Я подошел: «Коль, ну если когда-нибудь будет возможность, какой-нибудь никому ненужный матч, может, гала-матч, в ближайший год, можешь меня позвать, хочу попробовать себя комментатором». Он такой: «Ты не поверишь, уже на следующей неделе такой матч». Коля удивился, как все совпало, я обманом, заранее посмотрел расписание.

Он меня взял, это бэ-мэ-кукареку, отвратительный репортаж, но мне это зачлось, я потом страховал людей, когда они опаздывали – и так началась карьера. Саприн – сильный комментатор, он любит работать в режиме подкаста, у них кое-что есть общее с Черданцевым.

Я люблю Дениса Алхазова. Так как это младший товарищ, я могу и покритиковать. Мне не кажется сверхудачной его работа на финале Лиги Европы «Тоттенхэм»«Манчестер Юнайтед». Было слишком много речевых оборотов, чем я страдал – это влияние Василия Уткина.

Было слишком много метафор, в какой-то он просто зарылся в них, и забыл комментировать футбол, а его партнер по репортажу его остужал, но Денис – очень талантливый комментатор с прекрасной реакцией, речью, нормальное понимание футбола.

Мне нравится Паша Чепурин. Мне нравятся люди, которые играли или играют. Есть обратный пример – Стас Минин, который никогда особо по мячу не бил, но [у него] выдающееся насмотренность, отношение к профессии. Минин – один из главных комментаторов страны, один из самых любимых, давай так скажем.

У Чепурина хорошая вовлеченность в игру. Мне это близко – я люблю разбирать моменты, не всегда лезу в тактику, но могу описать игровые моменты, пропуская через свой опыт.

Стогниенко – звезда. По-моему, абсолютно равные [составы]. Хотя у Okko комментаторов просто больше. Артем Борисов тот же», – сказал Шнякин.

Источник: ютуб-канал Вадима Лукомского
Россия. Премьер-лига Генич Константин
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
crf57
1771480944
Шнякин! Хватит лизать ГЕНИЧУ зад. Он самый отвратительный комментатор, неприятный голос, слишком непомерное самомнение. Вообщем постоянно всем хамит. Помним, как он нам ,ростовским болельщикам, пожелал,чтобы все оставшиеся матчи РОСТОВ проиграл! И это нормальный человек!? Просто недоумок какой-то!
Ответить
boris63
1771482276
Хвали не хвали друг друга, всё равно как были посредственностью так ей и останетесь.
Ответить
subbotaspartak
1771483106
Несравнимые составы... то есть несравненные...
Ответить
Император Бомжей
1771483318
Кому вообще интересно читать про комментаторов, тем более от самих комментаторов )))
Ответить
Artemka444
1771487608
Сравнение жо... с пальцем!!!
Ответить
andr45
1771489277
Это с какого перепуга дилетант Говневич стал одним из самых популярных в стране?)
Ответить
Plyash
1771495729
За что кукушка хвалит петуха ? За то , что хвалит тот кукушку .
Ответить
