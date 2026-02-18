Генич – о новичке «Краснодара»: «Абы кого надо взять»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич прокомментировал переход нападающего Хуана Боселли в «Краснодар».

11 февраля уругвайца выкупили у «Пари НН» за 60+30 миллионов рублей.

С новичком подписали контракт до лета 2028 года.

В этом сезоне 26-летний Боселли забил 10 голов в 20 матчах.

– Не получилось у Перрена. Для «Краснодара» это боль. Особенно для Мусаева.

Не хотели многие в клубе отпускать Козлова [в ЦСКА]. Но так сложились обстоятельства.

И трансфер Боселли – это из разряда «потому что надо». Абы кого надо взять.

– А могли кого‑то другого взять?

– Могли. Я не могу рассказать все инсайды. Но игрока из команды уровня плей‑офф Лиги чемпионов. Причем там все было на мази, но не получилось.

В этом я вижу и слышу боль «Краснодара». Очень трудно трансфер сейчас совершить.