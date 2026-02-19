ЦСКА предложил 30 миллионов за нападающего из Примеры

ЦСКА сохраняет интерес к форварду «Леванте» Карлу Этта-Эйонгу.

По информации Фабрицио Романо, армейцы предложили за игрока 30 миллионов евро.

«Леванте» согласился продать 22-летнего камерунца, но сделку заблокировал сам футболист.

Он не хочет продолжать карьеру в РПЛ, рассчитывая летом перейти в более статусный европейский клуб.