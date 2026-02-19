Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ Зимний кубок РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

ЦСКА предложил 30 миллионов за нападающего из Примеры

Сегодня, 00:13
6

ЦСКА сохраняет интерес к форварду «Леванте» Карлу Этта-Эйонгу.

По информации Фабрицио Романо, армейцы предложили за игрока 30 миллионов евро.

«Леванте» согласился продать 22-летнего камерунца, но сделку заблокировал сам футболист.

Он не хочет продолжать карьеру в РПЛ, рассчитывая летом перейти в более статусный европейский клуб.

  • В этом сезоне Эйонг забил 6 голов и сделал 3 ассиста в 23 матчах за «Леванте».
  • Его рыночная стоимость – 20 миллионов евро.
  • Сообщалось, что нападающий привлек внимание «Барселоны».

Еще по теме:
Реакция «Матч ТВ» на конфликт Генича с болельщиками ЦСКА 1
Канчельскис определил самую стабильную команду России 1
В ЦСКА отреагировали на слова Генича о будущих травмах Глебова
Источник: твиттер Фабрицио Романо
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Леванте ЦСКА Этта-Эйонг Карл
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
рылы
1771449379
им чё, вест хэм денег за влашича всё-таки перевёл, как и велел суд? какая там сумма-то набежала с процентами?
Ответить
рылы
1771449938
кстати, трансферное окно закрывается уже сегодня. кони решили жахнуть крупную сумму в последний момент, как зенит с халком и витселем. тех вообще за 5 минут до закрытия подписали.
Ответить
Юбиляр
1771450988
Да ладно - откуда у ЦСКА такие бабки? Гыгыгы.
Ответить
Mirak92
1771451209
Утка. Бомба хуже любой желтухи
Ответить
Snek
1771454031
На задрало уже всю зиму об этих утках писать?
Ответить
Главные новости
Два игрока покинули «Спартак», ЦСКА против Генича, команда Хайкина грохнула «Интер» в ЛЧ и другие новости
01:30
ФотоИгрок РПЛ – Винисиусу: «Жги расистов!»
01:16
1
АПЛ. «Арсенал» потерял очки с «Вулверхэмптоном» из-за автогола на 94-й минуте
00:59
⚡️ Лига чемпионов. «Буде-Глимт» Хайкина победил в стыках «Интер» – 3:1!
00:52
1
Генич посоветовал «Краснодару» форварда на замену Кордобе
00:29
ЦСКА предложил 30 миллионов за нападающего из Примеры
00:13
6
Сафонов высказался о статусе основного вратаря в «ПСЖ»
Вчера, 23:55
Хиддинк отреагировал на слова Игнашевича о лучшем тренере сборной России в 21-м веке
Вчера, 23:22
11
Генич – о новичке «Краснодара»: «Абы кого надо взять»
Вчера, 22:57
Фото«Рубин» бесплатно взял 2-метрового вратаря
Вчера, 22:51
Все новости
Все новости
ЦСКА предложил 30 миллионов за нападающего из Примеры
00:13
6
Бубнов ответил, готов ли он бесплатно работать в «Спартаке»
Вчера, 23:37
Хиддинк отреагировал на слова Игнашевича о лучшем тренере сборной России в 21-м веке
Вчера, 23:22
11
Генич – о новичке «Краснодара»: «Абы кого надо взять»
Вчера, 22:57
Фото«Рубин» бесплатно взял 2-метрового вратаря
Вчера, 22:51
Ловчев оценил уход Хлусевича из «Спартака»
Вчера, 22:12
1
Вендел впервые прокомментировал недельное опоздание на сборы «Зенита»
Вчера, 21:47
4
Реакция «Матч ТВ» на конфликт Генича с болельщиками ЦСКА
Вчера, 21:27
1
Лещук ответил на критику Мостового
Вчера, 21:13
Ловчев рассказал, мог ли он стать президентом «Спартака»
Вчера, 20:59
Канчельскис определил самую стабильную команду России
Вчера, 20:48
1
«Ахмат» объявил о переходе игрока «Спартака»
Вчера, 20:40
1
В ЦСКА отреагировали на слова Генича о будущих травмах Глебова
Вчера, 20:20
Бубнов составил топ-3 лучших тренеров мира
Вчера, 19:57
3
Лещук уличил россиян в финансовой безграмотности
Вчера, 19:45
2
Мостовой ответил, готов ли он стать президентом «Спартака»
Вчера, 19:30
5
Орлов назвал футболиста «Зенита», способного выигрывать матчи в одиночку
Вчера, 19:12
15
Ловчев мог возглавить «Спартак» вместо Романцева
Вчера, 19:01
4
Петржела объяснил, почему Семака не уволят из «Зенита»
Вчера, 18:52
2
Махачкалинское «Динамо» отдало в аренду сына президента клуба
Вчера, 18:30
Бубнов сравнил составы «Краснодара» и «Зенита»
Вчера, 18:16
2
«Спартаку» предложили назначить итальянского тренера с 6 чемпионствами
Вчера, 17:59
18
Орлов рассказал, как Захаряна не взяли в «Зенит»
Вчера, 17:29
1
ВидеоБаринов забил дебютный гол за ЦСКА, у Козлова первый ассист
Вчера, 17:17
1
Генич посоветовал «Зениту» избавиться от футболиста: «Не созданы они друг для друга»
Вчера, 16:54
11
Газзаев одним словом описал мартовского соперника сборной России
Вчера, 16:39
Фото«Балтика» объявила о переходе бразильского нападающего
Вчера, 16:29
3
Бубнов объяснил, зачем «Краснодар» купил Боселли
Вчера, 16:15
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 