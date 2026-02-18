Лещук ответил на критику Мостового

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук рассказал о своем отношении к критическим заявлениям Александра Мостового.

– В свое время Мостовой про тебя говорил: «Когда видел состав, сразу сказал, что «Спартак» выиграет 2:1, потому что знал: Лещук точно ошибется». Тебе не обидно, что даже некоторые опытные в прошлом футболисты проходятся по тебе за каждую ошибку?

– Видишь, оказывается, человек все знает заранее. Если бы он сильно разбирался и так все предсказывал, то уже бы сейчас тренировал на хорошем уровне.

– Как тебе аналитика Мостового?

– Я понимаю, что он был хорошим игроком, много лет провел в Испании. У него очень резкие выводы. Будучи бывшим игроком с большим опытом, он должен по-другому высказываться.

Думаю, Александр так говорит для привлечения внимания к себе. Я к критике спокойно отношусь, стараюсь не обращать внимания.

– А в жизни хоть раз встречал хейтеров?

– Нет, никогда в лицо мне плохого ничего не говорили.