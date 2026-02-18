Введите ваш ник на сайте
  • Геничу досталось за слова про Глебова: «Е-мое, красно-синие, успокойтесь»

Геничу досталось за слова про Глебова: «Е-мое, красно-синие, успокойтесь»

Сегодня, 15:43
12

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич объяснил свое высказывание о потенциальной травматичности вингера ЦСКА Кирилла Глебова.

«Ни минуты покоя, ни секунды покоя. Запишу кружочек, в минуту постараюсь уложиться.

Сегодня просто на меня набросилась вся красно-синяя семья, включая футбольный клуб ЦСКА, за слова, произнесенные в стриме «Коммент.Шоу» в понедельник по поводу Глебова.

Слушайте внимательно, внимательно: я сказал, что один человек сказал мне эту гипотезу, что, возможно – возможно! – травмы, *** [блин], не обойдут Кирилла стороной. Мы эту тему обсудили, у Димы [Шнякина] много травм, у меня много травм, мы это обсудили.

Характеристики игрока, антропометрия игрока, есть примеры – тот же Ансу Фати, у которого огромное количество травм. Сейчас, условно, Гави в «Барселоне», который очень рано начал.

Мы просто эту тему обсудили. Никто никому, *** [блин], ничего не предрекал. Е-мое, успокойтесь, красно-синие, успокойтесь», – сказал Генич в видеообращении в своем телеграм-канале.

  • 20-летний Глебов – воспитанник ЦСКА.
  • За главную команду армейцев он провел 66 матчей, забил 10 голов и сделал 7 ассистов.

Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1771418819
"Неважно, что ты хотел сказать.Важно,как тебя поняли!" Синайский казак Яков Кедми
Ответить
АЛЕКС 58
1771419744
И ты говоришь что играл,гнилушка? Никто не эастрахован от травм
Ответить
Император Бомжей
1771420534
Многие поняли по другому, значит выразил мысль не чётко))
Ответить
Коста008
1771423954
А зачем вообще такое озвучивать? Ну обсудил ты с кем-то, скорее всего с каким-то спецом по физ. подготовке или беговой работе особенности бега Глебова, и? Тема здоровья - это как никак личная конфиденциальная информация, игрок травму не получил, поэтому какой смысл был об этом говорить? Мне непонятно, тем более Шнякин его никак к этой теме не подталкивал. У Генича кст это не первый раз, я помню как он провёл выпуск Here We Go с Рахимовым, там не раз и не два Рахимов давал понять, что не хочет говорить об определенных темах, Генич напротив - давил так, что Рахимову оставалось только посмеиваться и подшучивать над этим. Да, хороший журналист должен выводить собеседника "на чистую воду", но при этом он же должен и "чувствовать" собеседника или аудиторию и не давить в те точки, которые для другой стороны болезненны, в противном случае такому журналисту больше информацию или интервью никто не даст, либо его читать никто не будет. А пока выступает по принципу "что услышал - то говорю"
Ответить
Бумбраш
1771424436
Лысое толстое подобие журналюха и несостоявшегося супер игрока,как ты уже достал своими высерами,алкаш конченый
Ответить
Lenin26
1771425239
Почитал комменты,так и не понял в чём сыр-бор,тема обычна,не секретная,не неприличная,человек разбирающийся в биомеханике ему сказал свои выводы из своего опыта и наблюдений в беседе,он в своём шоу передал этот разговор,не чего криминального,вроде у нас свобода слова какая не какая)
Ответить
...уефан
1771425775
...лягайте его кони, мы - "ЗА"!...
Ответить
