Геничу досталось за слова про Глебова: «Е-мое, красно-синие, успокойтесь»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич объяснил свое высказывание о потенциальной травматичности вингера ЦСКА Кирилла Глебова.

«Ни минуты покоя, ни секунды покоя. Запишу кружочек, в минуту постараюсь уложиться.

Сегодня просто на меня набросилась вся красно-синяя семья, включая футбольный клуб ЦСКА, за слова, произнесенные в стриме «Коммент.Шоу» в понедельник по поводу Глебова.

Слушайте внимательно, внимательно: я сказал, что один человек сказал мне эту гипотезу, что, возможно – возможно! – травмы, *** [блин], не обойдут Кирилла стороной. Мы эту тему обсудили, у Димы [Шнякина] много травм, у меня много травм, мы это обсудили.

Характеристики игрока, антропометрия игрока, есть примеры – тот же Ансу Фати, у которого огромное количество травм. Сейчас, условно, Гави в «Барселоне», который очень рано начал.

Мы просто эту тему обсудили. Никто никому, *** [блин], ничего не предрекал. Е-мое, успокойтесь, красно-синие, успокойтесь», – сказал Генич в видеообращении в своем телеграм-канале.