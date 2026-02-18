Петржела объяснил, почему Семака не уволят из «Зенита»

Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела не верит, что клуб отправит в отставку Сергея Семака в случае упущенного чемпионства.

– Могли бы уволить, конечно, но я боюсь, что никто этого не сделает.

– Почему?

– Потому что у руководства «Зенита» особая связь с Семаком. Можно сказать, что они работают в связке.