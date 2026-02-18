Введите ваш ник на сайте
Петржела объяснил, почему Семака не уволят из «Зенита»

Сегодня, 18:52

Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела не верит, что клуб отправит в отставку Сергея Семака в случае упущенного чемпионства.

– Могли бы уволить, конечно, но я боюсь, что никто этого не сделает.

– Почему?

– Потому что у руководства «Зенита» особая связь с Семаком. Можно сказать, что они работают в связке.

  • Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года У него контракт до лета 2030-го.
  • Петербуржцы идут вторыми в РПЛ с 39 очками в 18 турах. Отставание от лидирующего «Краснодара» – 1 балл.
  • До этого они выиграли 6 из 7 розыгрышей Премьер-лиги.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Зенит Петржела Властимил Семак Сергей
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
рылы
1771430655
пфф. зырянову сейчас нужно доказывать. он, как бы, наверное, в курсе, что бывает с теми, кто не взял чемпионство, даже если до этого брал 6 раз. медведева быстро убрали, не простили, несмотря на былые заслуги. и если зенит при зырянове не станет чемпионом - он быстро уберёт семака, лишь бы остаться у руля клуба, что логично.
Ответить
