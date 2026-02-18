Петржела объяснил, почему Семака не уволят из «Зенита»

Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела не верит, что клуб отправит в отставку Сергея Семака в случае упущенного чемпионства.
– Могли бы уволить, конечно, но я боюсь, что никто этого не сделает.
– Почему?
– Потому что у руководства «Зенита» особая связь с Семаком. Можно сказать, что они работают в связке.
- Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года У него контракт до лета 2030-го.
- Петербуржцы идут вторыми в РПЛ с 39 очками в 18 турах. Отставание от лидирующего «Краснодара» – 1 балл.
- До этого они выиграли 6 из 7 розыгрышей Премьер-лиги.
Источник: «Спорт день за днем»