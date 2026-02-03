Инфантино предостерегли из-за слов о допуске России: «Европа его прибьет»

Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела считает невозможным снятие бана с российского футбола до окончания конфликта на Украине.
- Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино признал бессмысленность санкций против российских команд и заявил о необходимости вернуть их в международные турниры.
- Отстранение длится почти 4 года – с февраля 2022-го.
- Есть вероятность, что вопрос снятия бана будет обсуждаться на ближайшем конгрессе ФИФА, который пройдет 30 апреля в Канаде.
«Слова Инфантино ничего не значат. Европа никогда не позволит, чтобы Россия играла в еврокубках. Пока идет конфликт на Украине – это просто невозможно.
Мне жалко русский футбол, потому что я тут работал, мне нравятся команды и игроки из России. Но что поделать?
Они не позволят российским командам играть в еврокубках и сборной на чемпионатах.
Инфантино ничего не сможет сделать, потому что Европа его прибьет. У него нет шанса прекратить отстранение», – считает Петржела.
Источник: Sport24