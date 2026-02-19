Бывший тренер «Зенита» раскритиковал формирование состава команды

Экс-главный тренер «Зенита» Властимил Петржела оценил вероятность смены вектора петербургской команды в сторону российских футболистов, если она второй год подряд не выиграет золотые медали.

– Дай бог, чтобы так все и было. Мне очень не нравится, как сейчас формируется «Зенит». Не нравится, что играют эти зарубежные игроки.

– Почему? Под вашим руководством в команде ведь тоже было много легионеров из Чехии и Словакии.

– Были, но они были молодые ребята, никакие не опытные игроки. При этом, на первом месте для меня всегда были и играли молодые русские.

– То есть можно сказать, что вы развивали российских футболистов в «Зените» лучше, чем Семак сейчас?

– В команде было 9 русских, которые играли в сборной – это говорит о многом. Когда я пришел в «Зенит» этим мальчикам было по 18-19 лет, и благодаря мне они добрались до сборной России.