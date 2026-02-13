Реакция Петржелы на трансферы Джонов в «Зенит»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела не видит логики в подписании клубом полузащитника Джона Джона и нападающего Джона Дурана.

«Не вижу никакой логики в покупке футболистов за 30 миллионов. Я даже не знаю, кто такие Дуран и Джон Джон. Я уровень этих футболистов не знаю, но без еврокубков смысл в таких игроках теряется. Сейчас самое время давать играть молодым футболистам из академии.

С молодыми ребятами «Зениту» сложнее стать чемпионом России? Они и с этими игроками не станут. Раньше были Халк, Малком, Витсель. С ними болельщикам было веселее. Может, с этими игроками тоже игра будет веселее, но это интересно только российскому футболу, потому что сейчас в Европе за чемпионатом не следят», – сказал Петржела.