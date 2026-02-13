Введите ваш ник на сайте
Орлов скептически оценил трансферы ЦСКА

Вчера, 11:35
10

Комментатор Геннадий Орлов высказался об изменениях в составе ЦСКА.

– Как вам ЦСКА с многочисленными трансферами зенитовцев и питерцев? У них скоро их будет больше, чем в самом «Зените».

– Мне кажется, весь этот набор игроков, в том числе Козлова они взяли из «Краснодара», – они не усилили команду. Это на мой взгляд.

Тут дело не в зенитовцах, Лусиано тоже не зенитовец. Дело в другом. Все, кого они там поднабрали, ну это… У них есть свои. Выдающийся Глебов – метеор вообще, носится по футбольному полю.

Вот Воронов – любпытно. Посмотрим. Но в то же время сильнее ли он Мусаева? А Мусаев – это определенный потолок. Баринов да, но он, понимаете, уже где-то сходе. Возраст уже, а у него такая позиция, где надо много бегать.

В общем проблемы есть, но посмотрим. На мой взгляд, немножко разбавил ЦСКА [состав] этими игроками, которые там появились. Они не дадут подняться выше, до золота.

Козлов – медленоват. А ЦСКА играет на высоких скоростях. Там же сила-то в чем была? Вот этот перевод мяча, и Кисляк бежит туда вперед, подключается. А Глебов тащит там, влезает в штрафную, влезает. Это же очень много значит.

Удержат ли они эти скоростную игру, этот высокий темп? С теми, кого они приобрели, – сомнительно. Но, вы знаете, я, может быть, для того и рождаю сомнения, специально, чтобы было интереснее всем нам разговривать. И потом, глядя на игру, [замечать] совпало-не совпало, что получилось, что не получилось.

  • В ЦСКА зимой перешли полузащитники Дмитрий Баринов («Локомотив»), Данила Козлов («Краснодар»), нападающие Максим Воронов («Урал»), Лусиано Гонду («Зенит») и защитник Матеус Рейс («Спортинг»).
  • ЦСКА занимает 4-е место в РПЛ с 36 очками после 18 туров. Команда отстает на 4 очка от лидирующего «Краснодара».

Источник: радио «Зенит»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Орлов Геннадий
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
АЛЕКС 58
1770972997
Ну и где здесь видно оценку? Так,промямлил что то себе под нос,сам то понял что пролепетал?
Ответить
brаtskij
1770973424
вонючий коментиришка закрой свой помойный продажный рот.
Ответить
шахта Заполярная
1770973498
Опять бухой.
Ответить
Dr Metal
1770973505
Завидует
Ответить
ALEX ML
1770974458
Видимо это просто паника
Ответить
Интерес
1770975239
Скажи определённей : Слизали концепцию комплектования "Зенита"-"Длинная скамейка", что является необходимым условием для любой команды, ведущей борьбу в турнирах..А отличие-в ЦСКА на главных ролях по-прежнему отечественные и доморощенные игроки.В отличие от ФК "Копакабана Балтия".
Ответить
...уефан
1770975484
..."и Кисляк бежит туда", "а Глебов тащит там" - аналитика построения игры категории топ-дед!...
Ответить
Чермындыр
1770975740
Если бы Зенит купил Баринова, Козлова и Гонду, Геша бы бился в припадке оргазма пару месяцев.
Ответить
Nailll
1770989001
Потом скажет: - Я такого не говорил.
Ответить
