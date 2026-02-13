Орлов скептически оценил трансферы ЦСКА

Комментатор Геннадий Орлов высказался об изменениях в составе ЦСКА.

– Как вам ЦСКА с многочисленными трансферами зенитовцев и питерцев? У них скоро их будет больше, чем в самом «Зените».

– Мне кажется, весь этот набор игроков, в том числе Козлова они взяли из «Краснодара», – они не усилили команду. Это на мой взгляд.

Тут дело не в зенитовцах, Лусиано тоже не зенитовец. Дело в другом. Все, кого они там поднабрали, ну это… У них есть свои. Выдающийся Глебов – метеор вообще, носится по футбольному полю.

Вот Воронов – любпытно. Посмотрим. Но в то же время сильнее ли он Мусаева? А Мусаев – это определенный потолок. Баринов да, но он, понимаете, уже где-то сходе. Возраст уже, а у него такая позиция, где надо много бегать.

В общем проблемы есть, но посмотрим. На мой взгляд, немножко разбавил ЦСКА [состав] этими игроками, которые там появились. Они не дадут подняться выше, до золота.

Козлов – медленоват. А ЦСКА играет на высоких скоростях. Там же сила-то в чем была? Вот этот перевод мяча, и Кисляк бежит туда вперед, подключается. А Глебов тащит там, влезает в штрафную, влезает. Это же очень много значит.

Удержат ли они эти скоростную игру, этот высокий темп? С теми, кого они приобрели, – сомнительно. Но, вы знаете, я, может быть, для того и рождаю сомнения, специально, чтобы было интереснее всем нам разговривать. И потом, глядя на игру, [замечать] совпало-не совпало, что получилось, что не получилось.